L’AQUILA – Fine settimana con temperature nuovamente in deciso rialzo. Caldo intenso e cieli sporcati da velature e sabbia in sospensione.

Quando un ruscello scava il suo letto, ad ogni nuova “piena” l’acqua proseguirà a percorrere quel tracciato, continuando a scavare ed approfondire la medesima strada. Questo finché non interviene un qualche fattore esterno a modificare tale schema, in modo da deviarne il percorso. Perché questa similitudine? Perché è quel che accade anche in meteorologia. Quando le correnti propendono per un determinato percorso, tenderanno a seguirlo anche in seguito, per il semplice fatto che, seguire una traccia già segnata è molto meno dispendioso in termini di energie profuse. Solo un potente reset barico, causato da dinamiche superiori, quale ad esempio la decadenza stagionale, potrebbero interrompere questo “meccanismo perfetto”. L’estate 2021, è proprio figlia di una manovra ormai consolidata da parte dell’atmosfera; le discese di aria instabile finiscono sempre per sprofondare sull’Europa centrale ed occidentale, mentre ad est, in risposta, risalgono masse d’aria calde e secche, ad invadere l’Europa orientale, i Balcani, la penisola Ellenica ed anche il centro sud del nostro stivale. A partire dal fine settimana, specialmente da domenica, l’ennesima rimonta calda da sudovest, con annesse polveri sahariane, investirà l’Italia, colpendo soprattutto il centro-sud e lasciando più a i margini le Alpi e parte del nord, dove si ripresenteranno occasioni per nuovi violenti temporali.

Previsioni per il fine settimana.

SABATO 7: cielo in gran parte sereno per tutto l’arco della giornata, salvo per innocue nubi in transito da ovest verso est. Venti deboli o al più moderati occidentali. Temperature minime stazionarie con valori di +8/+12 °C; massime in leggero aumento con valori di +26/+31 °C.

DOMENICA 8: cielo sereno al mattino; arrivo di nubi stratiformi nel corso delle ore con primi apporti di particelle sabbiose a rendere l’aria sempre meno limpida. Venti in rotazione a sud-sudovest con intensità moderata. Temperature in generale aumento, specie le massime; valori minimi di +10/+15 °C, massime con valori di +29/+34 °C.

(Andrea Cucchiarella, Meteo Aquilano)

