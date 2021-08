Ufficializzata la data delle elezioni amministrative 2021, si vota il 3 e 4 ottobre.

Il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, ha fissato per domenica 3 e lunedi 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07:00 alle 23:00 nelle giornate di domenica e dalle ore 07:00 alle 15:00 nelle giornate di lunedi.

Facendo seguito a quanto previsto nel medesimo decreto, il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha provveduto alla convocazione dei comizi elettorali, con circolare pubblicata sul sito internet della Prefettura dell’Aquila, all’indirizzo www.prefettura.it/laquila nella Sezione Area 2 – Ufficio Elettorale – Servizi Demografici – Enti Locali – Circolari.