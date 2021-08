Pineta Pescara, riparte l’incendio

Pineta di Pescara, nuovo rogo in Riserva Dannunziana.

È ripartito l’incendio nella Riserva naturale Pineta Dannunziana di Pescara, già devastata da una serie di incendi che domenica hanno interessato la zona Sud della città.

Complice il vento di queste ore, le fiamme hanno ripreso vigore, nonostante l’area sia monitorata h24 nell’ambito

della bonifica del precedente incendio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Come spiegano dal Comune, “un nuovo focolaio d’incendio dal primo pomeriggio di oggi, circa dalle 14.30, ha preso vigore all’interno della riserva naturale della Pineta dannunziana, nell’area retrostante la sede delle Poste sita in Viale Luisa d’Annunzio, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono prontamente interventi e attualmente la situazione e stata ridimensionata. La zona è controllata a vista in più punti per intervenire in caso di ripresa delle fiamme”.