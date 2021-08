Olimpiadi di Tokyo, mercoledì nero per l’Abruzzo: fuori Sabbatini e Nicolai

Olimpiadi di Tokyo, giornata nera per gli atleti abruzzesi: escono sia Gaia Sabbatini che Paolo Nicolai.

Prima Gaia Sabbatini nella semifinale dei 1500 metri femminili e poi Paolo Nicolai ai quarti di finale di beach volley, l’Abruzzo perde due stelle alle Olimpiadi di Tokyo.

Gaia Sabatini ha concluso le semifinali all’8° posto, che gli ha precluso la finale. 4’02″25 il suo tempo. La Fidal ha però presentato ricorso, in quanto la sua corsa è stata rallentata dalla caduta di due atlete. Al termine della sessione di gara, la Giuria di Appello si è però riunità, bocciando il ricorso.

Giornata amara anche per l’ortonese Paolo Nicolai impegnato con Daniele Lupo nei quarti di finale del beach volley contro il Qatar. La coppia italiana ha perso per due set a zero.

(Foto Colombo/FIDAL)