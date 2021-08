L’AQUILA – Previsioni meteo, giovedì breve instabilità e nuvolosità irregolare.

Nella notte tra mercoledì e giovedì una debole saccatura atlantica transiterà sulle regioni centro-settentrionali, interrompendo solo per qualche ore la monotonia anticiclonica, fatta di velature e temperature sopra le medie del periodo. Il tutto, però, si risolverà già a partire da venerdì, con il ritorno del bel tempo. Questo avverrà a causa di una nuova rimonta dell’anticiclone africano in seno al Mediterraneo.

La giornata di giovedì si aprirà all’insegna dell’instabilità atmosferica al primo mattino sulle zone a confine con il Lazio e sui rilievi (specie quelli esposti ad ovest), dove la nuvolosità sarà irregolare e saranno possibili dei rovesci sparsi. Altrove e per il resto del giorno il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso con rischio di precipitazioni piuttosto basso. Non è del tutto esclusa, tuttavia, la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano, più probabile sulle zone orientali della conca aquilana, in concomitanza con qualche annuvolamento più consistente.

Temperature minime stazionarie (+10/+15°C), massime in calo (+24/+28°C). Venti moderati da ovest.

(Francesco De Angelis, Meteo Aquilano)