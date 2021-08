Farindola, 18 ore per domare l’incendio

FARINDOLA – A 18 ore dall’incendio, fiamme finalmente domate con il contributo della Pivec L’Aquila.

Dopo quasi 18 ore l’incendio di Farindola è stato domato e sono partiti da subito i lavori di bonifica dei luoghi interessati all’evento. “Ringraziamo tutte le forze dell’ordine (esercito, vigili del fuoco, corpo carabinieri), i Volontari P.I.V.E.C. Farindola abilitati AIB e non che si sono messi a disposizione ancora una volta della collettività e del bene comune, la P.I.V.E.C. L’Aquila arrivata in supporto e di tutte le squadre di Volontari che nelle prossime ore arriveranno per aiutare la bonifica” scrivono dalla Protezione civile di Farindola.

Nel corso dell’incendio, sono state evacuate 23 nuclei familiari e 3 attività, per un totale di 58 persone.