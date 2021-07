Orto botanico Collemaggio, pubblicato il bando per la gestione

Pubblicato il bando per la gestione dell’Orto Botanico di Collemaggio in L’Aquila.

È stato pubblicato, sul portale internet della Provincia dell’Aquila, il bando per l’affidamento in concessione dell’Orto Botanico, situato nelle adiacenze della basilica di Collemaggio in L’Aquila.

“La Provincia dell’Aquila ha inteso procedere al recupero e la valorizzazione di un’area di straordinario interesse scientifico e culturale, uno dei parchi più belli d’Italia, con i sui 7 ettari di singolare diversità di specie botaniche, con elementi di grande rarità che completa, con i lavori di ristrutturazione della Basilica di Collemaggio, eseguiti a seguito del sisma del 2009, il progetto di sviluppo e crescita dell’intero complesso monumentale”.

Lo dichiarano i consiglieri provinciali, Francesco De Santis, con delega in materia di edilizia pubblica della città dell’Aquila e Berardino Morelli, con delega all’ambiente e il consigliere, Paolo Romano, dopo la pubblicazione del bando.

“Lo scorso anno abbiamo approvato lo studio preliminare di progettazione per l’orto botanico di Collemaggio, – continuano i consiglieri, De Santis, Morelli e Romano– e oggi, con la pubblicazione del bando, possiamo affermare di aver contribuito a restituire ai visitatori uno spazio di grande fascino oltre che di studio per appassionati e botanici. Abbiamo altresì previsto nel bando di attivare, come accadde nel 1965 con la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’università dell’Aquila, iniziative e progetti per il coinvolgimento di Enti Locali e istituzionali, per destinare una parte del parco a funzioni didattico-sperimentali.”

“Con il pieno recupero dell’Orto Botanico, la sacralità e bellezza della Basilica di Collemaggio e l’area del Parco del Sole, l’intero sito si propone quale meta e occasione, per residenti e turisti, per ammirare una delle zone più belle e suggestive della città dell’Aquila e dell’intero Abruzzo – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, luoghi oggi fondamentali, se consideriamo la necessità di fruire di spazi aperti dopo i mesi trascorsi, in casa, chiusi per pandemia da Sars-Cov-2. La valorizzazione dell’Orto era una priorità di questa amministrazione che è riuscita, con il sostegno dei Consiglieri, Francesco De Santis, Berardino Morelli e Paolo Romano per la preziosa collaborazione del Dottor Gianvito Pappalepore, a realizzare per l’intera comunità Abruzzese”.

Ricordiamo che la Provincia dell’Aquila ha inoltre stanziato un contributo di 30mila euro che il nuove gestore potrà utilizzare per interventi di riqualificazione dell’Orto Botanico e il ripristino dell’area per la sua piena fruibilità. Tutte le informazioni relative al bando possono essere consultate attraverso il sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: https:/www.provincia.laquila.it, sull’albo pretorio on-line nella sezione ‘Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara’, dal 28 luglio 2021 al 23 agosto 2021.