Pucetta, ecco Michele Cuciniello: “Ripartiamo giocando anche con la testa”

L’ASD Pucetta Calcio annuncia il tesseramento di Michele Cucciniello.

Classe 2002, nativo di Foggia, Michele Cucciniello è giunto ad Avezzano per motivi di lavoro ed il Pucetta non si è lasciato scappare l’occasione di tesserarlo. Il neo gialloblù nasce come terzino destro, ma in passato ha giocato anche come difensore centrale, esterno di un centrocampo a 5 e trequartista. Cucciniello ha giocato in Eccellenza molisana nella Polisportiva Gambatesa e l’anno scorso era stato tesserato dall’Elis in Seconda Categoria laziale, oltre ad aver partecipato nelle edizioni in Trentino e in Abruzzo del Torneo delle Regioni. Il cartellino giunge dalla Polisportiva Fortore, società della Promozione molisana.

“Mi fa enormemente piacere poter far parte del gruppo del Pucetta. Ho parlato con il direttore generale Petitta, mister Giannini e con capitan Paolini e ho avuto un’ottima impressione. Ho avuto la sensazione di essere approdato in un ambiente tranquillo, ideale per crescere e giocare a calcio.” Sono queste le prime parole di Cucciniello che non vede l’ora di cominciare “Mi aspetta una nuova avventura. Ho sentito parlare benissimo del Pucetta e voglio dare il mio contributo. Obiettivi? Fare del mio meglio senza mai pormi dei limiti. Dovremo essere bravi e stare sempre al massimo. I presupposti per fare bene ci sono e dovremo essere abili a ripartire dopo lo stop forzato, soprattutto dal punto di vista mentale. Dovremo giocare con la testa, senza mollare mai.”