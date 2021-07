Con Energia Gas e Luce, la società vicina al cliente: l’uso consapevole accende il risparmio

Nata nel 2003, la società Con Energia Gas e Luce conta in Abruzzo oltre 12mila clienti: con offerte chiare e verificabili, consulenze puntuali e attività di promozione di consumo consapevole. Usare meglio l’energia per risparmiarla.

La società Con Energia è attiva da quasi vent’anni nel settore di vendita Gas e Luce. Con Energia opera in diverse regioni e si propone come un partner in grado di affiancarti in un consumo consapevole delle risorse energetiche, con l’obiettivo di permettere alle persone e alle imprese – grazie a un confronto costruttivo e naturalmente con dati alla mano – di utilizzare al meglio l’energia, per usarne meno.

“La nostra società ha sede a Forlì e adotta una politica commerciale lontana dal Telemarketing o dalla pubblicità porta a porta. Purtroppo, queste sono pratiche commerciali molto diffuse nel nostro settore di vendita Gas e Luce, ma non rispecchiano il nostro metodo di lavoro. Non vogliamo mai importunare il cliente o il potenziale cliente – ci spiega Roberto Reali, Direttore Operativo Sviluppo Business della Società – La nostra politica si basa sulla presenza fisica: quindi siamo organizzati con sportelli aperti al pubblico e collaborazioni locali con piccoli imprenditori del territorio, per farci conoscere e presentare le nostre offerte”.

In queste settimane si stanno svolgendo i Weekend della Gentilezza.

“Le nostre offerte di Gas e Luce sono realmente competitive sul mercato nazionale. Una delle nostre peculiarità è quella di fare, in prima battuta, l’offerta al cliente. Se il cliente è già servito da una diversa società di vendita, si fa una verifica sulla spesa addebitata da quella società – prendendo in esame un determinato periodo – comparandola alla spesa che quello stesso cliente avrebbe avuto affidandosi a Con Energia, nello stesso arco temporale”.

La comparazione, spiega ancora il Direttore Roberto Reali, “è totalmente gratuita e non impegnativa per il cliente. Una volta effettuata questa comparazione, se in presenza di un vantaggio il cliente è libero di scegliere di passare o meno a Con Energia”. Il passaggio è gratuito e viene svolto interamente dal personale della società. “Non ci sono interruzioni di fornitura, né disservizi nel corso dello stesso”.

Con Energia, il post vendita e il rapporto diretto con il cliente

Una volta passati a Con Energia, il cliente come può contattare il servizio dedicato?

“Noi abbiamo punti vendita aperti in loco. In Abruzzo, nello specifico, abbiamo due sedi: a Magliano de’ Marsi, in Piazza San Luigi Orione 30, e a Giulianova, Zona Industriale Colleranesco, 5. Inoltre, stiamo lavorando a nuove aperture ad Avezzano e Sulmona e per rafforzare la nostra presenza regionale abbiamo anche attivato un sito web dedicato https://abruzzo.conenergia.net/“.

“All’interno della fattura, poi, c’è un numero di telefono da contattare – il Servizio Clienti – per avere informazioni di qualsiasi genere: una linea di cui si occupano circa 20 dipendenti dislocati tra le sedi dell’Emilia Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo stesso. Persone che hanno un nome e un cognome, perché il cliente deve poter avere la possibilità di interfacciarsi con un operatore che abbia un’identità, potendo così instaurare un rapporto per quanto possibile diretto con uno specifico operatore, che così potrà occuparsi – anche in futuro – delle necessità di quell’utenza”.

“Ovviamente i clienti possono usufruire anche del servizio di Posta elettronica per contattarci o per segnalare eventuali problemi. In questo caso, tutti i colleghi che gestiscono il servizio firmano personalmente la risposta indirizzata al cliente. In questo modo se l’utente ha comunque bisogno di chiamarci telefonicamente – non ritenendo chiara la risposta via mail – può richiedere direttamente di parlare con l’operatore che si è occupato della risposta ricevuta. Una peculiarità del servizio offerto da Con Energia, finalizzata a renderlo smart, vicino al cliente, pratico ed efficiente”.

Contenuto pubbliredazionale