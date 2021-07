Torna la normalità in centro storico. Acqua di nuovo disponibile per case e attività.

Si è risolto prima del previsto il problema legato all’improvvisa interruzione idrica di questa mattina in centro storico.

Tante le segnalazioni giunte in redazione da cittadini e gestori delle attività commerciali del centro storico.

Il gusto registrato in zona Torrione alle prime luci dell’alba, una perdita d’acqua non facile da riparare a diversi metri di profondità, ha richiesto l’intervento di operai e tecnici della GSA e della ditta esterna in appalto. Un lavoro non semplice sotto le temperature alte della giornata.