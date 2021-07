Covid 19 in Abruzzo, 53 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 24 luglio sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 53 (di età compresa tra 3 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.687.

Covid 19, il report per provincia.

Nello specifico 8 in provincia dell’Aquila, 15 in quella di Chieti, 6 a Pescara, 21 a Teramo, 3 con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 2599 tamponi molecolari e 4001 test antigenici, nessun deceduto, 72055 guariti (+27), 1118 attualmente positivi (+26), 22 ricoverati in area medica (+3), 1 in terapia intensiva (invariato), 1095 in isolamento domiciliare (+23).