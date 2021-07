I droni del regista Salvatores sui cieli d’Abruzzo per Expo Dubai 2020

I droni del premio Oscar Gabriele Salvatores voleranno sui cieli dell’Abruzzo per Expo Dubai 2020.

Domani e dopodomani sono infatti previste le riprese via drone di alcune aree dell’Abruzzo che andranno ad arricchire il prodotto promozionale che l’Italia porterà all’interno del proprio padiglione ad Expo Dubai 2020 in programma da ottobre fino a marzo 2022.

Saranno tre le aree abruzzesi interessate: il Ponte del Mare a Pescara, Campo Imperatore e la Costa dei Trabocchi.

Una volta raccolte le immagini più belle e suggestive dei tre luoghi abruzzesi, il regista Salvatores provvederà ad inserirle in un prodotto filmato di respiro nazionale che avrà il compito di raccontare le bellezze dell’Italia alla manifestazione internazionale di Dubai.

Expo 2020 Dubai è l’Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 ed è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo dell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale)200 Paesi partecipanti

Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione Universale.

Sarà una bella cartolina per far conoscere anche l’Abruzzo, dalla costa al suo interno.