Olimpiadi di Tokyo, la carica degli atleti abruzzesi

ABRUZZO – Atleti e tecnici abruzzesi scaldano i motori in vista delle Olimpiadi. Ecco chi sta volando a Tokyo.

Sono 17 gli atleti e tecnici abruzzesi pronti a dare il meglio alle Olimpiadi di Tokyo, slittate di un anno a causa del Covid 19. A farla da padrona, la provincia di Pescara, ma anche Chieti si difende bene; atleti anche dalla provincia di Teramo, tra cui la mezzofondista Gaia Sabbatini, oro nei 1500 agli Europei.

Tra gli altri atleti, il pescarese Francesco Di Fulvio, della nazionale di Pallanuoto e attaccante della Pro Recco. È campione del mondo con la nazionale italiana nel 2019, torneo nel quale è stato eletto anche miglior giocatore. È stato eletto miglior pallanuotista del mondo dal periodico Swimming World Magazine e ha vinto il LEN Award 2019. Con lui ci sarà il vice allennatore Amedeo Pomilio, di Chieti.

Per l’Italbasket, invece, ci saranno il pescarese Simone Fontecchio e Giampaolo Ricci di Chieti; atleti abruzzesi anche nel beach volley, con Paolo Nicolai, di Ortona, che sarà in coppia col romano Daniele Lupo.

Per il ciclismo non poteva mancare Giulio Ciccone, vincitore di due tappe del Giro d’Italia, primo abruzzese ad indossare la maglia gialla al Tour de France. Ci saranno inoltre Marta Bastianelli (adottiva di Guardia Vomano) e Pierpaolo Addesi di Torrevecchia Teatina, campione del ciclismo paralimpico; presente anche Fabrizia Marrone, di Chieti, giocatrice di softball che milita anche in nazionale; provincia di Chieti protagonista anche nella ritmica, con Alessia Russo. Nel triathlon, Verena Steinhauser, originaria di Bressanone, insieme al suo compagno e allenatore Simone Mantolini, inorgoglirà anche i suoi concittadini “acquisiti” di Montesilvano.

Tra i tecnici a Tokyio, Claudio Mazzaufo di Giulianova per l’atletica leggera, Caterina De Marinis da Vasto per il beach volley, Giovanna Palermi di Alanno per il softball e Simone Testasecca, di Montesilvano, tecnico della nazionale di nuoto del Kuwait.