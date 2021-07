Abruzzo, zona gialla lontana “Bassa circolazione virus, ma molti casi di ritorno”

Covid19 Abruzzo, si è riunita l’Unità di Crisi regionale per il consueto monitoraggio della situazione epidemiologica. “Abbiamo registrato lo stesso numero di casi della settimana scorsa. L’incidenza è di 16 contagi su 100mila abitanti, la soglia per la zona gialla è il triplo”. Le parole del governatore Marsilio.

“L’Abruzzo continua ad essere tra le prime regioni in Italia per la media nella campagna vaccinale. Questo ci aiuta a costruire un quadro sereno del prossimo futuro. Ogni giorno vacciniamo circa 10mila persone“, ha esordito il presidente Marco Marsilio, ascoltato a margine dell’Unità nei Crisi pomeridiana.

“Oggi abbiamo un‘incidenza di 16 casi su 100mila abitanti: la soglia per la zona gialla è fissata a 50, il triplo rispetto al numero attuale. Abbiamo registrato lo stesso numero di contagi avuto la scorsa settimana: quindi non c’è nessuna crescita verticale dei casi di positività al virus. Naturalmente non possiamo escludere che magari, anche per i festeggiamenti degli Europei e per gli assembramenti creatisi, possano esserci aumenti; ma al momento la gran parte dei contagi sono di ritorno, quindi persone rientrare dall’estero. La circolazione del virus in Abruzzo è molto molto limitata”, ha spiegato.

A destare qualche preoccupazione nelle scorse ore, era stato il dato dell’indice Rt in Abruzzo, il più alto in Italia. In merito a questo, Marsilio ha precisato: “Il dato dell’Rt è assolutamente poco significativo. Non ha quasi alcun valore. Il dato da sottolineare, invece, è che abbiamo l’1% di occupazione posti letto in Terapia Intensiva e il 2% in area medica: il problema della gestione Covid e delle relative misure è sempre stato questo. Anche quando abbiamo fatto noi stessi, come Regione, le zone rosse, lo abbiamo fatto modulando le eventuali restrizioni sul tema dell’impatto del Covid sugli ospedali“, ha concluso il presidente.