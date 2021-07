Cavatorta, gruppo europeo pronto all’acquisto: preoccupazione per i 150 lavoratori abruzzesi

Cavatorta, un gruppo europeo vorrebbe rilevare il prestigioso marchio che in Abruzzo ha due sedi e 150 lavoratori.

“Fonti finanziarie ben informate riferiscono che ci sarebbe un gruppo nord Europeo che starebbe trattando l’acquisizione delle quote di maggioranza della prestigiosa azienda Cavatorta, una società leader europeo nella produzione di reti e fili per la recinzione e l’industria, con 100 milioni di fatturato ed oltre 400 dipendenti e tra stabilimenti presenti in tutta Italia”. Lo rivela l’agenzia di stampa AgenParl.

Se l’indiscrezione venisse confermata, ripercussioni potrebbero esserci anche in Abruzzo, dove la Cavatorta ha due stabilimenti, a Tortoreto e Mosciano Sant’Angelo, dove lavorano ben 150 dipendenti. Inevitabili, a quel punto, le preoccupazioni per l’eventuale impatto occupazionale dell’operazione.