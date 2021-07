Aero Club L’Aquila, alianti da tutta Italia per scoprire l’Abruzzo dall’alto

Alianti da tutta Italia all’Aero Club L’Aquila, associazione presente nel settore aeronautico dal 1958, che gestisce la pista di volo “Aviosuperficie L’Aquila” situata fra i comuni di Fossa e Poggio Picenze.

Foto 2 di 2



L’associazione dell’Aero Club L’Aquila sta ospitando in questi giorni aliantisti provenienti principalmente dal Piemonte e dalla Lombardia.

Pilotare un aliante regala straordinarie sensazioni: nel silenzio assoluto si può godere di magnifiche viste, specie se a regalarle sono i paesaggi del territorio aquilano, vere e proprie cartoline.

Foto 2 di 2



L’Aero Club è un’associazione che si muove e opera senza contributi pubblici e ha deciso di mettere gratuitamente le proprie strutture a disposizione, anche con il fine di promuovere il territorio aquilano creando un vero e proprio volano per l’economia locale.

“Una bella soddisfazione – spiega a Il Capoluogo Corrado Mancinelli, vice-presidente dell’Aero Club – soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. Siamo riusciti, con un impegno corale e costante, a rendere grande una realtà come quella dell’Aero Club L’Aquila, fiore all’occhiello dell’aviazione generale e del volo a vela, attività che richiama appassionati non solo dall’Italia, ma anche dall’estero”.

Foto 2 di 2



L’Aero Club L’Aquila è anche scuola di volo per ultraleggeri e aerei a motore. Fra gli istruttori anche due piloti di linea, l’aquilano Valerio Tarquini e il sulmonese Gianni Carugno.

Foto 2 di 2



Proprio qualche giorno fa anche un ragazzo marsicano, Andrea Lanconelli, è diventato pilota di linea, dopo aver mosso i primi passi ed essersi formato come pilota proprio presso l’Aero Club.

Foto 2 di 2



Infatti l’Aero Club annovera fra le sue specialità non solo volo a vela, ma anche volo motore e ultraleggero, offrendo corsi PPL(A), per pilota privato di velivoli, LAPL, per aerei leggeri, e VDS per ultraleggeri.

Tutte le informazioni sono reperibili al sito (qui il link) o sui social (Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn).