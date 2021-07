Ambiente

Campotosto, no del Parco a impianto fotovoltaico sul lago: ultima parola a Commissione Via

Arriva il no dall'Ente Parco Gran Sasso al Progetto dell'Enel per un grande impianto fotovoltaico galleggiante da più di 10mila pannelli che andrebbero a coprire 3,34 ettari del lago di Campotosto. Ultima parola al tavolo della commissione Via.