L’Aquila, eventi estivi anche in Piazza Duomo: “Valorizzare l’isola pedonale”

I commercianti di Piazza Duomo: “Pronti a sostenere iniziative di intrattenimento”.

I commercianti di piazza Duomo (Enrico Dioletta “Bar Gelateria Duomo”, Marcello De Angelis “La bottega da Marcello”, Andrea Ventruto “Silvestro’s Irish Pub”, Roberto Pantaleo “Tabaccheria Riv. N3”, Marco Carosone “I Due Magi”, Ralph Aureli “Corner Pub & Pizza”), si appellano all’Amministrazione Comunale affinché l’attivazione dell’isola pedonale sia arricchita anche dagli spettacoli del cartellone estivo: “Desideriamo – sostengono gli operatori – che tornino gli eventi e gli spettacoli in piazza Duomo a L’Aquila. Ci appelliamo alle Istituzioni per riportare spettacoli e vitalità nel cuore del centro storico della nostra Città, naturale salotto per famiglie, cittadini e turisti”.

“La ritrovata scalinata di San Bernardino è un fulcro di attrazione importante per tutti, ma non possiamo dimenticare piazza Duomo, il punto di riferimento della città. In questa stagione di rinascita, alla vigilia del grande afflusso turistico e vacanziero vogliamo contribuire a presentare al meglio il Capoluogo d’Abruzzo. Noi con la cortesia e la qualità del nostro prodotto, l’Amministrazione con l’ideazione e la dislocazione di eventi anche su piazza Duomo. Siamo pronti a sostenere iniziative di intrattenimento, per allietare le giornate estive della piazza ed ottimizzare il nuovo assetto dell’isola pedonale”.

Nell’ottica di valorizzare la zona pedonale, i commercianti propongono all’Amministrazione una idea di sosta breve, a rotazione, da utilizzare a favore del turista, ma anche del cittadino: “Unitamente al gruppo dirigente della Confesercenti, rappresentato dal Presidente dell’Area L’Aquila – Comuni del Cratere, Mario Antonelli e dal referente per le tematiche inerenti il Settore Turistico ed Alberghiero, Giorgio Carissimi, gli operatori di Piazza Duomo, vogliamo prendere le distanze da ogni sterile polemica, sottolineando che il turismo, gli spettacoli e la presenza della gente, sono un bene primario da rispettare e tutelare, in primis da parte dei commercianti”.

E sempre sull’isola pedonale, l’intervento dei consiglieri comunali di Cambiamo, Daniele D’Angelo e Marcello Dundee, che scrivono: “In tutte le città con centri storici di pregio le isole pedonali sono strumenti di tutela e valorizzazione e volano di sviluppo commerciale. L’importante è mantenere un approccio empirico e, avendo ben chiaro l’obiettivo, procedere per aggiustamenti tenendo conto della risposta degli operatori e dei cittadini e delle eventuali criticità segnalate. Misure di questo tipo – osservano D’Angelo e Dundee – devono contemperare esigenze diverse come quelle dei residenti, quelle dei commercianti e dei lavoratori, quelle dei turisti, comprendere variabili come l’implementazione dei servizi e una piena informazione sugli stessi, incrociare perimetri spaziali e fasce orarie, valutare tempi di reazione non del tutto prevedibili a priori come quello relativo alla modifica delle abitudini. Se è dunque difficile realizzare nell’immediatezza al primo colpo un perfetto equilibrio tra elementi così differenti ed è del tutto strumentale montare su questo tema polemiche politiche facendo male non all’amministrazione ma alla città, è altrettanto doveroso valutare cosa in questi primi giorni ha funzionato e cosa no, ascoltare le osservazioni dei soggetti coinvolti, aggiustare il tiro laddove necessario e potenziare sempre più i servizi accessori che possono accompagnare il cambiamento facendo sì che le opportunità prevalgano sui problemi. Ascoltare i disagi segnalati in questi giorni e operare aggiustamenti progressivi per arrivare alla soluzione ottimale – concludono D’Angelo e Dundee – significa coniugare visione e pragmatismo e avvicinare la piena realizzazione di un obiettivo che resta condiviso e condivisibile”.