Gerace paradiso d’Europa, a L’Aquila la presentazione della terza ristampa

L’AQUILA – A Palazzo Alessandri la presentazione della terza ristampa di “Gerace paradiso d’Europa. Guida per un approccio storico, artistico, ambientale”, del prof. Salvatore Gemelli.

Presentazione della terza ristampa di “Gerace paradiso d’Europa. Guida per un approccio storico, artistico, ambientale”, Salvatore Gemelli, Gangemi Editore. “Gerace paradiso d’Europa”: un titolo che riassume il valore e la bellezza di una perla del nostro sud. Il testo, opera del Prof. Salvatore Gemelli – medico chirurgo, primario ospedaliero, professore universitario e scrittore prolifico molto legato alla sua terra, la Locride – la cui ristampa curata dall’editore Gangemi si arricchisce della prefazione dell’Avv. Paolo Maria Gemelli e della postfazione dell’Avv. Francesco Maria Spanò, ci avvicina alle meraviglie di Gerace.

Il legame tra l’Abruzzo e la Calabria è sempre stato storicamente e culturalmente molto forte e presentare questo libro a L’Aquila, città che rinasce, vuole essere un contributo alla rinascita dell’identità culturale del Capoluogo d’Abruzzo. L’evento si terrà nel cortile seicentesco di Palazzo Alessandri in Corso Vittorio Emanuele n. 112, il 19 luglio 2021 alle ore 19:00. Interviene per i saluti il sindaco dell’Aquila, dott. Pierluigi Biondi, modera il prof. Salvatore Santangelo, presentano il libro l’Avv. Paolo Maria Gemelli, l’Avv. Alessandra Lopardi, l’Avv. Francesco Maria Spanò e l’Avv. Riccardo Lopardi. A completare questo “viaggio nella bellezza, le radici e la cultura”, la mostra fotografica virtuale della fotografa Canadese Cindi Emond, “For all the ‘I Love You’s’ we forgot to say” sulle terre pastorali dell’Abruzzo, affiancata dalla mostra virtuale di litografie di Edward Lear, su Gerace e le terre oggetto dei Grand Tour degli Inglesi in terra italiana nell’Ottocento.

(In foto, Gerace, siviaggia.it)