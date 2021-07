Italia in bici, Abruzzo protagonista con tre itinerari insieme a Lino Guanciale

Italia in bici, con la guida di Repubblica alla scoperta del Paese. Tre gli itinerari in Abruzzo.

Una nuova Guida che propone decine di percorsi per gli amanti delle due ruote. Agli itinerari si affiancano centinaia di segnalazioni su dove mangiare, dove dormire, cosa comprare e cosa vedere in ogni angolo d’Italia. E poi i consigli tecnici e le strutture “bike friendly”, fino alla voce di personaggi dello spettacolo, artisti e sportivi, da Francesco Moser a Roberto Mancini, da Veronica Pivetti a Linus fino a Lino Guanciale. La Guida, realizzata in collaborazione con Anas, sarà dal 22 luglio in edicola con una copertina d’eccezione disegnata dall’artista Mimmo Paladino. La scoperta dell’Italia in sella alla bicicletta. In tre parole: Italia in Bici. La nuova Guida di Repubblica attraversa in oltre 40 itinerari le regioni del Belpaese proponendo tutto il bello e tutto il buono che si trova tra tornanti di montagna, dolci strade di collina e affascinanti percorsi a due passi dal mare. Le aree per ciclisti e i riferimenti sul territorio per i cicloamatori si alternano tra le segnalazioni alle bellezze paesaggistiche e culturali, così come ai consigli sulle tipicità dell’enogastronomia, disegnando una esperienza a 360 gradi su percorsi compresi tra i 30 e gli 80 km di lunghezza. Agevoli mappe mostrano anche le stazioni ferroviarie nelle vicinanze del percorso, così da proporre al lettore una possibilità di abbinamento tra “pedali e rotaie” in un’ottica di mobilità sostenibile.

La parte che riguarda l’Abruzzo e il Molise si concentra su 3 itinerari:

Strada statale 83 ‘Marsicana’ e strada statale 17, da Cerchio a Castel di Sangro

Strade statali 5 ‘Tiburtina Valeria’ + 539 ‘di Manoppello’ + 614 ‘della Maielletta’, da Torre de’ Passeri a Lettomanoppello

Strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica”, Strada statale 627 e Strada statale 158 “della Valle del Volturno”, da Rionero Sannitico a Pizzone.

Ad aprire la sezione regionale è un racconto di Lino Guanciale: attore, è nato ad Avezzano nel maggio del 1979. Nel 2003 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Segue tanto teatro, poi, a cavallo del 2010, il debutto al cinema prima e in tv poi, diventando negli ultimi anni uno dei più celebri volti delle fiction Rai.

Agli itinerari seguono centinaia di segnalazioni su dove mangiare, dove dormire e cosa comprare, con particolare attenzione alle strutture “bike friendly”, come gli hotel che hanno parcheggio per le bici, assistenza per ciclisti e colonnine di ricarica per le eBike. Ancora, ampio spazio ai punti vendita specializzati, dalle ciclofficine ai negozi di abbigliamento e accessori, fino agli showroom. Nel corso della Guida, realizzata in collaborazione con Anas, numerosi sono i consigli tecnici per chi si prepara a una uscita su due ruote.

Non mancano le testimonianze di volti noti che propongono i loro consigli ai lettori; ad aprire il volume sono così i racconti di Linus, conduttore radiofonico e televisivo tra i più famosi in Italia e direttore artistico di Radio DeeJay, e Francesco Moser, “lo sceriffo” del ciclismo italiano (ha corso da professionista dal 1973 al 1988, ha ottenuto oltre 270 vittorie su strada, vincendo il giro d’Italia nel 1984, tre Parigi-Roubaix, un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale) e oggi vitivinicoltore in Trentino. Ancora, Davide Oldani, chef del ristorante stellato D’O, a Cornaredo, e grande amante delle due ruote.

Ogni regione è poi preceduta dalla voce di personaggi dello spettacolo, artisti e sportivi. Per la Sicilia troviamo allora Vincenzo Nibali, ciclista che fa parte del ristrettissimo gruppo (7 corridori) che hanno conquistato la “Tripla Corona”, il successo in tutti e tre i Grandi Giri (Tour de France nel 2013, Giro d’Italia nel 2013 e 2016, Vuelta a Espana nel 2010). Per l’Emilia Romagna Davide Cassani, professionista tra gli anni Settanta e Novanta, poi commentatore televisivo Rai e dal 2014 ct della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada. Per le Marche Roberto Mancini, dal 2018 Ct della nazionale di calcio italiana. Per il Friuli Venezia Giulia Bruno Pizzul, storico telecronista del Servizio pubblico. Per la Lombardia Veronica Pivetti, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice, uno dei volti più amati di Rai 3 dove conduce il programma “Amore criminale”. Per la Calabria Vittoria Belvedere, attrice che spazia dal cinema alla tv, dal teatro alla musica.

A rendere ancor più unica la Guida è la copertina, disegnata per l’occasione dall’artista Mimmo Paladino.

“L’idea di una Guida interamente dedicata all’Italia in bici – sottolinea nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa – nasce dalla certezza che bastano due ruote per acciuffare le bellezze di un territorio straordinario, per godere le suggestioni di una Penisola che non finisce mai di sorprendere, scoprendo luoghi a volte sconosciuti, talvolta colpevolmente ignorati, dimore di charme e santuari della cultura disseminati lungo l’asse infinito delle strade statali del Belpaese. E questo lungo viaggio l’abbiamo organizzato in compagnia di personaggi legati al ciclismo, alla cultura, all’arte, all’imprenditoria. Tutti con un amore spiccato per le due ruote che ci aiutano a svelare e ad innamorarci sempre più di angoli, personaggi, sapori, emozioni che rendono irrinunciabile l’amore infinito per il nostro Paese”.

“Oggi la strada non rappresenta soltanto un nastro di asfalto – si legge nell’introduzione firmata da Anas – ma è parte essa stessa del viaggio e suggerisce un’occasione di scoperta, di conoscenza e di svago. La Guida è dunque un invito a scoprire (o, talvolta, riscoprire) città o piccoli borghi, spesso poco conosciuti, culture diverse, multiformi e millenarie tradizioni. Vuole essere anche un invito ad apprezzare montagne, mari, laghi, pianure, colline, chiese e basiliche, musei (spesso meno noti) o semplicemente ammirare panorami e tramonti che riempiono il cuore e la mente”.

La Guida Italia in Bici sarà disponibile dal 22 luglio.