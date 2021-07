Lino Guanciale, serata aquilana dopo i Cantieri dell’Immaginario

Serata aquilana per l’attore marsicano Lino Guanciale, in città per uno degli spettacoli del cartellone I Cantieri dell’Immaginario.

“Non svegliate lo spettatore”, è lo spettacolo che è andato in scena ieri con Lino Guanciale, per la regia di Davide Cavuti. Una coproduzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni.Lo spettacolo è stato un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini come “I Vitelloni”, “La strada”, “Le notti di Cabiria”, “La dolce vita”, “8 1/2 “, da Alessandro Blasetti, “Peccato che sia una canaglia”, e da Steno-Monicelli “Guardie e Ladri”.

Guanciale, dopo lo spettacolo ha deciso di trattenersi in città con la sua famiglia, per una cena presso il nuovissimo ristorante “Førma”, aperto la scorsa estate, in piena emergenza Covid, situato proprio ai piedi della scalinata di San Bernardino, la vera protagonista degli eventi di questa estate aquilana.

L’attore, accolto nel locale di Roberta Milone e Simone Ciuffetelli, è rimasto colpito e affascinato non solo dalla bellezza regalata dalla location di San Bernardino, ma anche dai piatti semplici e allo stesso tempo ricercati del giovane chef Simone Ciuffetelli, “tanto da averci promesso che tornerà presto”, dicono al Capoluogo Roberta e Simone.