Abruzzo, che spettacolo: la campagna Corecom vola sui social

Primo spot per la campagna di promozione curata dal Corecom Abruzzo e promossa dal Consiglio regionale.

È online da pochi giorni, ma sta già facendo parlare di sé, il primo spot curato dal Corecom Abruzzo per la campagna di promozione regionale promossa dal Consiglio regionale.

Il primo spot, prodotto da DMG Comunicazione, azienda di spessore del settore, vede protagonisti “I 4 Santi” nella “difficile ripartenza” dall’Abruzzo. Difficile perché il turista, dopo essere stato coccolato dalle eccellenze locali, viene “costretto” dalla proverbiale accoglienza abruzzese a tornare a casa non solo “con un bagaglio carico di esperienze”, ma anche di bontà, da controlli all’aeroporto come possono esserci solo in Abruzzo.

Lo spot ha suscitato un vivace dibattito. Molti gli apprezzamenti, ma anche qualche critica. Sicuramente, però, alla prima uscita la campagna ha colto nel segno, sviluppando un bel confronto.

Non resta che attendere il secondo spot, previsto per oggi, e prodotto dalla DMG Comunicazione, Agenzia abruzzese di comunicazione integrata, marketing, web e pubblicità, per enti pubblici e imprese, con sedi a Pescara e Sulmona.