Elezioni amministrative, c’è la data: i comuni abruzzesi al voto

Si vota ad ottobre per le elezioni amministrative, la data e i comuni abruzzesi interessati.

Manca ancora l’annuncio ufficiale da parte del Ministero dell’Interno, ma ormai i giochi sembrano essere fatti. Le elezioni amministrative dovrebbero tenersi il 10 ottobre 2021. Sono 72 i comuni abruzzesi interessati da questa tornata elettorale, di cui 5 sopra i 15mila abitanti, dov’è previsto anche il ballottaggio.

I turni di ballottaggio, come di consueto, dovrebbero tenersi a distanza di due settimane.

Elezioni amministrative, i comuni sopra i 15mila abitanti al voto.

Tra i comuni al voto, 5 sono sopra i 15mila abitanti: Francavilla al Mare, Lanciano, Vasto, in provincia di Chieti; Sulmona in provincia dell’Aquila e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

Tutti gli altri comuni al voto.

Per quanto riguarda gli altri comuni, in provincia dell’Aquila andranno al voto, oltre a Sulmona, Alfedena, Bisegna, Calascio, Campotosto, Canistro, Capitignano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Fossa, Ofena, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Prezza, Rivisondoli, Roccaraso, San Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, Scurcola Marsicana, Secinaro, Tagliacozzo, Tornimparte e Villalago.

In provincia di Teramo, oltre a Roseto degli Abruzzi, Basciano, Bellante, Bisenti, Castellalto, Colonnella, Cortino e Pietracamela.

In provincia di Pescara si voterà a Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Popoli, Sant’Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Tocco da Casauria.

In provincia di Chieti, oltre a Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, si voterà ad Archi, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Celenza sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni e Tufillo.