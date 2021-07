Francesco Totti, un’altra giornata abruzzese

Francesco Totti torna in Abruzzo, giornata sulla costa.

Giornata pescarese per Francesco Totti ospite oggi dell’amico Eusebio Di Francesco, tecnico dell’Hellas Verona. L’ex capitano della Roma ha pranzato nel ristorante dello stabilimento ‘Stella d’oro’ sulla riviera sud e per qualche ora ha gustato il mare del capoluogo adriatico, non negandosi all’affetto dei tifosi e appassionati di calcio. Non è la prima volta che Totti da Roma raggiunge Pescara e la riviera adriatica per passare una giornata al mare prima di rientrare nella Capitale. In passato, invece, la meta era la Marsica.