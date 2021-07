Fonte Cerreto, India e Abruzzo si incontrano in un’esposizione di vestiti e accessori

L’India e L’Abruzzo all’hotel Fiordigigli a Fonte Cerreto per presentare due collezioni di moda e accessori.

L’Amore per i viaggi e delle forti amicizie creano l’esposizione di abiti e accessori, pensati e creati dalla fantasia e collaborazione di 4 donne fantastiche e dal connubio tra la nostra terra l’Abruzzo e la voglia di viaggiare in una terra magica come l’ India.

Simona Vescovi della EZ Made in Italy e Erica Del Fio della Miss Cheri in collaborazione con Assunta Perilli della Fonte della Tessitura di Campotosto, esporranno le loro creazioni dal 2 al 4 luglio da Ada Fiordigigli presso il suo l’hotel Fiordigigli a Fonte Cerreto L’Aquila dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

Simona Vescovi da direttore di produzione nel settore cinematografico, che spesso ha scelto location nell’aquilano, ha cambiato vita per seguire il suo cuore. Lo stesso che ha messo nelle sue creazioni realizzate a Pushkar, in Rajasthan (India), in collaborazione con un piccolo laboratorio locale. Utilizzando solo materiali naturali, cotone, seta, jersey di bambù.

Miss Cheri nasce dall’esperienza artigiana di Erica Del Fio, un’altra viaggiatrice indiana. Anche lei amante del Subcontinente, ha coniugato il suo amore per i viaggi con il suo lavoro. Infatti è proprio qui che ricerca i tessuti tradizionali dei saree a cui dà una seconda vita inserendoli nelle sue creazioni di accessori. Anche per lei, l’incontro con La Fonte della Tessitura di Assunta Perilli è stato un’ispirazione che ha dato vita a pezzi unici.

Purtroppo la pandemia ha reso impossibile viaggiare, ma hanno comunque deciso di portare avanti i loro progetti qui in Italia.

E’ così che nasce EZ Made in Italy e Miss Cheri e la nuova collaborazione con le sapienti mani di Assunta Perilli de La Fonte della Tessitura di Campotosto per la realizzazione di splendide cinture.