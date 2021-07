Festival di Tagliacozzo, un’edizione di stelle: Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori e tanti altri

Il 37esimo Festival di Tagliacozzo sarà una passerella di stelle in città: da Fiorella Mannoia a Francesco De Gregori, da Noemi a Simone Cristicchi. Un’edizione da ricordare. La presentazione.

“Siamo enormemente orgogliosi di annunciare un cartellone straordinario che rimarrà nel cuore di tutti”. Così, all’unisono, il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’Assessore Chiara Nanni e il direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Tagliacozzo, presentato ieri, 1 Luglio 2021, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica alla presenza del Senatore Nazario Pagano e dell’Onorevole Stefania Pezzopane con trasmissione in streaming sui canali Facebook del Festival, su ITALIAFESTIVAL.TV e sui consueti canali del Senato.

Il Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, giunto ormai alla 37esima edizione, con la direzione artistica del direttore d’orchestra abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli – al suo quinto anno da direttore artistico – si candida prepotentemente ad essere uno dei Festival di Musica Sinfonica, Lirica, della Danza Classica e Contemporanea e del Teatro più interessanti d’Italia. Grazie all’attenzione e al lavoro incessante del sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’assessore Chiara Nanni, con il sostegno di Alessandro Zerella, Silvano Fusco, Luca Ciccimarra, Gianluca Rubeo, Ettore Pellegrino, Donata d’Annunzio Lombardi e del direttore del Conservatorio di Pescara, Alfonso Patriarca, Tagliacozzo offre una stagione straordinaria con oltre 64 appuntamenti in 34 giorni divisi tra Musica, Teatro, Danza, Letteratura e Arte, con ospiti di grande valore artistico.

Così il sindaco Vincenzo Giovagnorio: “L’Italia, il Mondo, in questo 2021, celebrano il Sommo poeta, a 700 anni dalla morte. Anche Tagliacozzo non poteva esimersi dal rendere onore a Dante Alighieri, con la manifestazione culturale più importante della Municipalità che è il Festival Internazionale di Mezza Estate. Unica città d’Abruzzo ad essere citata nel Poema, Tagliacozzo offre anche quest’anno, non senza le risapute difficoltà dovute alla pandemia, un programma di eventi di tutto rispetto e di grande respiro intellettuale, che avrà inizio con un grandioso concerto a pieno coro e orchestra diretti dal celeberrimo Maestro Mons. Marco Frisina, omaggio all’Opera immortale dell’Alighieri, e che proseguirà poi con nomi eccelsi della musica, della danza e del teatro rinvenibili nel panorama nazionale e internazionale”.

“Un’edizione ricca di contenuti, di grandi personaggi che per la prima volta onorano della loro presenza la nostra rassegna, ma anche di graditi ritorni, segno che Tagliacozzo fidelizza gli artisti” – dice l’Assessore Chiara Nanni – “Abbiamo fatto uno scrupoloso lavoro anche per questa 37esima edizione che mi porta ad annunciare un festival diverso, insolito, ma sempre di grande interesse e di qualità assoluta. In questi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci, di ripercorrere a ritroso il cammino fatto. Guardo alla nostra prima edizione e poi via via alle successive che abbiamo realizzato. Ho visto il Festival crescere, diventare grande fra i grandi, maturare e cambiare, adattandosi alle esigenze del pubblico – ascoltandone consigli e critiche – inchinandosi agli applausi che hanno scaldato gli animi e donato l’entusiasmo per fare sempre meglio e sempre di più. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo fissato”.

Membro ufficiale di ITALIAFESTIVAL insieme alle più importanti rassegne italiane (come Pucciniano, Ravenna Festival, Rossini Festival e Macerata Opera Festival), il Festival di Tagliacozzo è stato inserito nel prestigioso calendario nazionale “Estate all’Italiana Festival”, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, una rassegna nazionale che prevede la trasmissione streaming di alcuni spettacoli provenienti dai maggiori Festival d’Italia, per un unico mega cartellone disponibile in streaming.

“Un successo unico. Proseguendo nel progetto avviato negli ultimi anni” dice il direttore artistico Sipari – “obiettivo primario del Festival resta quello di sviluppare numerose collaborazioni con alcuni tra i più importanti Teatri e Fondazioni Musicali Europee, con i quali il Festival ha già realizzato alcuni importanti protocolli di forte cooperazione. Abbiamo lavorato molto per vedere anche il nostro Festival inserito tra le grandi rassegne italiane, soprattutto in un anno difficile come questo, in cui nulla era ed è scontato. Abbiamo cercato di lavorare al meglio per offrire un prodotto artistico di assoluto livello, attraverso l’inserimento di artisti di grande prestigio. Tutto questo perché Tagliacozzo, e con esso l’Abruzzo intero, appaiano sempre con maggior forza nell’universo culturale europeo”.

La 37esima stagione ha l’onore di ospitare per la terza volta come orchestra residente la prestigiosa ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE che, in coproduzione con Tagliacozzo Festival, presenterà in cartellone numerosissimi concerti: spaziando, come di consueto, tra musica classica, jazz e pop.

“Sono molto grato al M° Pellegrino – dice Jacopo Sipari di Pescasseroli – come sempre molto sensibile ai progetti culturali di livello per la nostra regione. L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, la perla più splendente della nostra Regione, sarà anche quest’anno ampiamente presente al Festival per regalare, come lo scorso anno, grandissime emozioni a tutti i nostri affezionati”.

” ‘A casa’ è così che i musicisti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese si sentono quando salgono sul palco a Tagliacozzo. Una sensazione di benessere ci accoglie e accompagna quando siamo ospiti del Festival Internazionale di Mezza Estate, e per questo ringraziamo l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco, Avv. Vincenzo Giovagnorio e dell’assessore alla Cultura, Dott.ssa Chiara Nanni, nonché il M° Jacopo Sipari, Direttore Artistico del Festival. Ringraziamo naturalmente il pubblico, colto e sempre carico di affetto, che segue numeroso ogni nostra esibizione, non importa se sia all’alba o in un luogo non propriamente agevole, senza mai farci mancare sostegno e calore” – dice Ettore Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica – “In questo Festival ci sentiamo “a casa” perché condividiamo completamente la ricerca della bellezza che esso persegue attraverso l’alto valore delle sue proposte artistiche e culturali e crediamo che attraverso la musica e l’arte si curino i dolori e le ferite che tutti abbiamo nell’anima, soprattutto dopo i mesi che abbiamo alle spalle. A tutti voi dedichiamo la nostra musica, la nostra Sinfonia d’Abruzzo”.

Particolare attenzione ai giovani con i concerti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara, la giovane orchestra da camera “Progetto Syntagma” e la Orchestra Scarlatti Young, tutte per la prima volta a Tagliacozzo.

“Qualcuno un tempo disse” aggiunge il Sindaco Vincenzo Giovagnorio: “La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienzasuperiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri”… ben si adatta questa citazione a ciò che la nostra Amministrazione, in questi cinque anni, ha voluto rendere per il bene di Tagliacozzo, dei Tagliacozzani e di tutti gli Uomini di buona volontà”.

La presentazione musicale del Festival avrà luogo il giorno 22 Luglio, per la prima volta, presso il cortile di Palazzo Pica Alfieri in L’Aquila, dimora tra le più prestigiose del panorama storico e architettonico abruzzese per gentile concessione del M° Fabrizio Pica Alfieri che, unitamente agli artisti dell’Accademia di Alto Perfezionamento Vocale Daltrocanto della signora Donata D’Annunzio Lombardi, regaleranno un grande concerto di Gala dedicato alla migliore musica operistica italiana.

Tagliacozzo Città Dantesca: il Festival, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta che ha reso immortale Tagliacozzo citandola nel XXVII canto dell’Inferno, inaugura la propria 37° edizione con un lungo week end di eventi a lui dedicati: straordinaria l’inaugurazione con il Musical sulla Divina Commedia scritto e diretto dal Maestro Marco Frisina (29 Luglio), con l’Orchestra Scarlatti Young e l’intero cast originale di cantanti e ballerini, che si terrà nella suggestiva Piazza dell’Obelisco trasformata nell’inferno dantesco. Il programma prevede poi il concerto inaugurale della Sinfonica Abruzzese dal titolo “Dante at the Opera” (30 luglio), la “Bestiale Commedia” di Vinicio Capossela (31 luglio) e un omaggio a Dante di Michele Mirabella con il suo “Ma misi me per l’alto mare aperto” (1 Agosto).

Ampio spazio alle stelle della musica leggera italiana con Vinicio Capossela (31 Luglio), il Trio Mario Biondi, Fabrizio Bosso e Pino Jodice con la Brass Band del Conservatorio di Pescara (8 Agosto) per “Omaggio ad Al Jarreau”, Noemi con “Metamorfosi Tour” (11 Agosto), Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio (12 Agosto), Tosca con “Morabeza”(14 Agosto), Fiorella Mannoia con “Padroni di Niente Tour”(21 Agosto), Francesco de Gregori e Band Live con “Greatest Hits” (23 Agosto)

Grande attesa per il concerto “Napoleone, omaggio ai 200 anni dalla morte” (9 Agosto) con il triplo di Beethoven affidato alle stelle della classica Michele Campanella, Erica Piccotti e Gabriele Pierannunzi con ISA diretta da Dian Tchobanov. L’evento è stato scelto per la prestigiosa rassegna “Estate all’Italiana Festival” in collaborazione con ItaliaFestival e Ministero degli Esteri.

Un 15 Agosto celebrato con il grande concerto di Donata d’Annunzio Lombardi, Premio Puccini 2019,con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli con un omaggio alle “Donne di Puccini”, con la straordinaria partecipazione del tenore di fama mondiale Misha Sheshaberidze.

Arricchiscono la rassegna Il “Piano Solo” di Giovanni Allevi (7 Agosto) e le “Lettere dal Manicomio” di Simone Cristicchi (19 Agosto), lo show di Giorgio Panariello (22 Agosto) e gli spettacoli di Debora Caprioglio dedicato a Maria Callas (2 Agosto) e di Giuliana de Sio con Favolosa (10 Agosto).

Il Jazz incontra la classica con il Maestro Ettore Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica Abruzzese,che torna a Tagliacozzo con il suo doppio concerto dedicato a Bach in Jazz (6 Agosto) per un concerto straordinario orchestrato da Roberto Molinelli, che dirigerà poi il 13 Agosto il grande omaggio alle musiche dei Queen.

La rassegna 2021 arricchisce la fortunatissima rubrica intitolata “Tagliacozzo Notturna” di Alessandro Zerella dedicata a spettacoli musicali alle 23.30 in luoghi rappresentativi di Tagliacozzo: tra questi, di particolare suggestione lo spettacolo “Notturno d’Amore” (2 Agosto), il Concerto a lume di Candela del pianista italiano Davide Dellisanti (5 Agosto) e l’atteso “Concerto delle stelle” (9 Agosto) con Luca Bricchi ed Emanuele Gentile.

Sono 3 le opere liriche in programma, tutte con un nuovo allestimento: un omaggio a Dante con Gianni Schicchi di Puccini (24 luglio), con la regia di Giandomenico Vaccari, la bacchetta di Giuseppe Acquaviva, il pianoforte di Enrico Angelozzi e il cast dell’Accademia di Alto Perfezionamento Artistico Daltrocanto. i Pagliacci di Leoncavallo (4 agosto), con la straordinaria partecipazione del Circo Takimiri, per la regia di Chris Catena, con Sergio Bologna e Carolina Lopez, il pianoforte di Guido Cellini e la direzione di Giuseppe Aprea. La Traviata di Giuseppe Verdi (17 Agosto), per la regia di Giandomenico Vaccari e la direzione di Dian Tchobanov. Ormai tradizionali i Concerti nella Faggeta di Marsia (1 e 8 Agosto) di e con Silvano Fusco, quello “al tramonto” (5 Agosto) con il Mozart di Gaetano Russo e Ahmed El Saedi, il “Concerto all’alba” (16 Agosto) in programma alle 6 di mattina dinanzi al sagrato del Santuario della Madonna dell’Oriente con l’omaggio a Stravinskij per i 50 anni dalla morte.

Numerosi i concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, con programmi di assoluto prestigio e i solisti e direttori internazionali Salvatore Quaranta, Cecilia Laca, Antonio Bossone, Abigeila Voshtina, Marc Moncusi, Sandor Gyudi, Dian Tchobanov, Sebastian Rouland, Martins Ozolins.

Nell’ottica delle collaborazioni internazionali, il Festival ospita quindi per la prima volta in Italia l’esecuzione della più importante opera polacca, Straszny Dwór – Il Maniero Spaventoso di Stanislaw Moniuszko con Coro e Orchestra Sinfonica della Fondazione Avangart (24 Agosto).

Un programma unico ulteriormente arricchito da Mostre, Presentazioni di libri e numerosi altri appuntamenti per un Festival da ricordare.

Le dichiarazioni dell’Onorevole Stefania Pezzopane, in una nota inoltrata alla stampa. “Il Festival di Mezzaestate di Tagliacozzo che oggi presentiamo in Senato e giunto alle 37^ edizione, rappresenta una punta avanzatissima della migliore programmazione culturale. La mia ammirazione per il Direttore Artistico Jacopo Sipari, che conosco da bambino, è che ha dato al Festival una marcia in più. Jacopo ha portato non solo artisti internazionali, ma una verve speciale, un entusiasmo trascinante. Bravo davvero. Grazie anche al Comune di Tagliacozzo, al Sindaco Vincenzo Giovagnorio ed alla assessora Chiara Nanni, infaticabili entrambi. In tempi così difficili questo piccolo comune di grande cultura e con un importante turismo non ha rinunciato ad esprimersi ad alti livelli. Sono felice di sentirmi parte di questa entusiasmante avventura che, partita da L’Aquila, per riempire la piccola grande Tagliacozzo di artisti, musica, teatro, arte.”

“Si apre il sipario sul Festival di Mezza Estate”, continua l’Assessore Nanni. “Stanno tornando gli abbracci e le strette di mano, si torna alla vita! Si guarda al futuro. In un modo o nell’altro ci saremo ancora. Il Festival Internazionale di Mezza Estate ci sarà!”

“Infine” continua il Sindaco Giovagnorio “ContemporaneaVentiVentuno”, la nostra rassegna di arti figurative, giunta all’VIII edizione, ha toccato quest’anno livelli davvero inaspettati per la presenza di nomi di artisti tra i più famosi del territorio nazionale, per cui dico grazie al Direttore artistico il Maestro Emanuele Moretti.”.

Tutte le info su www.tagliacozzofestival.com