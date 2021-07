Centri estivi Abruzzo, in arrivo 3 milioni di euro di aiuti

3 milioni di euro per i centri estivi abruzzesi da ripartire per province: questo l’ammontare degli aiuti in arrivo, previsti dal decreto Sostegni bis.

In questo modo i centri estivi abruzzesi potranno ripartire e accogliere tutti i bambini che rimaranno in città per il lavoro dei genitori o perchè impossibilitati a fare vacanze dopo tutte le problematiche legate alla pandemia.

Il compito di promuovere invece progetti relativi ai centri estivi spetterà ai Comuni, garantendo in questo modo alle famiglie che lavorano un servizio per i figli con finalità anche sociali, fondamentali dopo le chiusure e l’isolamenti conseguenti all’emergenza sanitaria.

Quindi, i cittadini interessati dovranno fare riferimento al Comune di residenza per conoscere le iniziative ideate e le modalità di partecipazione.

Le risorse per l’Abruzzo ammontano a 3.307.500 euro, suddivisi tra i 288 Comuni abruzzesi per una media di circa 17 euro a persona. Sono state stanziate con il decreto Sostegni bis che prevede all’articolo 63: “al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”.

I calcoli sono stati fatti sulla base della popolazione di età compresa tra 0 e 17 anni, residente in ogni singolo centro. Sette i Comuni destinatari, in base alla quantità di under 18 residenti, di oltre centomila euro.

Per quanto riguarda la ripartizione in testa c’è Pescara, dove vivono 17.840 persone tra 0 e 17 anni, a cui andranno circa 310mila euro. Poi L’Aquila con una popolazione under 18 composta da 10.327 tra bambini e adolescenti.

Poi ci sono Montesilvano (9.204 under 18, 160mila euro), Teramo (7.978 under 18, 138mila euro), Avezzano (6.732, 116mila euro), Chieti (6.696, 116mila euro) e Vasto (6.343, 110mila euro).

50mila euro e 100mila euro andranno a 8 comuni, da Lanciano a Roseto, da Spoltore a Sulmona. Sono 40 invece i comuni che contano una popolazione tra 0 e 17 anni superiore a 1000 unità.

Potranno beneficiare degli aiuti anche i centri estivi dei piccoli comuni delle aree interne e le località montane.

Vi sono piccoli borghi con circa 10 unità tra 0 e 17 anni, come riporta Il Centro c’è il caso del piccolo comune di Monteferrante, in provincia di Chieti con 8 persone in tutto tra bambini e adolescenti, a cui andranno 138 euro di risorse. Sempre nel Chietino ci sono anche Bisegna, Colledimacine e Roio del Sangro, tutti e tre con 7 under 18 e risorse pari a 121 euro. Chiude la graduatoria Villa Santa Lucia degli Abruzzi che, con i suoi 5 bambini e percepirà 86,5 euro.