L’Aquila, Dinosauri giganti in città: per la prima volta in Italia dall’Inghilterra

Per la prima volta in Italia dall’Inghilterra, il tour “Dinosauri in città” a L’Aquila. Dal 10 al 18 luglio la produzione animata di giganteschi dinosauri.

Ritorno alla preistoria con “Dinosauri in città”, un viaggio esplorativo attraverso un ‘esperienza emozionale, ludica e didattica unica, che arriva per la prima volta in Italia dall’Inghilterra, produzione di una grande azienda inglese. Il tour itinerante è a L’Aquila dal 10 al 18 luglio.

La tensostruttura è allestita vicino al centro commerciale Le Agora’ (SS80) ampiamente arieggiata e spaziosa, si tratta di circa 1500 mq totali di esposizione, dove si potranno ammirare i modelli animatronici di dinosauri a grandezza naturale.

In programma le seguenti visite guidate: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3348979518 e visitare il sito www.dinosauriincitta.it

Ingresso ogni ora nel rispetto delle normative anti-Covid e sempre per la sicurezza dello spettatore: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé, misurazione temperatura.

Dal Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri, al Mamenchi lungo 22 metri, sono solo alcuni tra i dinosauri presenti in questa straordinaria produzione 2021, per la gioia di grandi e bambini appassionati del mondo giurassico, che torna nuovamente alla ribalta e che scuote un notevole interesse anche per l’imminente uscita del terzo capitolo della saga Jurassic Park posticipato nel 2022 nelle sale cinematografiche.