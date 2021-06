È giusto cremare un animale domestico?

Molte persone si chiedono se sia giusto trattare gli animali domestici come essere umani, dedicando loro attenzioni particolari sia mentre sono in vita che nel momento della loro morte. Anche la cremazione degli animali è un argomento che è spesso oggetto di discussione.

Ma è corretto pensare ad un cane o un gatto come un membro della famiglia? Porre attenzione alla loro sepoltura è una scelta sensata?

Quando arriva un animale in casa non si tratta solo di un “mucchietto di peli” da tenere in una cuccia. In realtà, un cagnolino o un micetto che entrano in famiglia sono in grado di rivoluzionare il concetto di affettività così come lo si era concepito fino a quel momento. E chi ha o ha avuto la fortuna di possederne uno lo sa bene.

Con un animaletto tra le mura domestiche, infatti, non esiste più la solitudine e, spesso, basta una codina che sventola per accantonare i pensieri o dispiaceri.

Non si ha più un minuto di privacy, si condividono il cibo, il divano e anche il bagno poiché non esiste porta che tenga e nemmeno divieti davanti al musetto insistente di un cane o un gatto.

Il momento in cui si avvicina il loro passaggio sul ponte dell’arcobaleno è uno dei più dolorosi per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare sul suo cammino un gatto o un cane.

Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di cremare il proprio animale domestico e di dedicargli un vero e proprio funerale, come fosse un familiare. Per farlo, però è meglio affidarsi ad agenzie funebri trasparenti e oneste come Onoranze Funebri La Simonetta dal 1946 che forniscono immediatamente il costo della cremazione per un animale domestico. E che sono in grado di rispettare il dolore, occupandosi di tutte le incombenze che spettano ai proprietari.

Quindi è meglio la cremazione o la sepoltura?

Un animale domestico è un compagno fedele di vita che accompagna per molto tempo i suoi proprietari. Entra a far parte della famiglia, trascorre moltissimo tempo in casa, condivide ogni momento quotidiano con noi.

Purtroppo la sua vita è molto breve rispetto a quella dei suoi proprietari e, prima o poi, bisogna rassegnarsi alla sua scomparsa e provvedere alla sua sepoltura.

Negli istanti in cui avviene il decesso non è facile reagire con razionalità e ponderare quale sia la scelta più adatta per quanto riguarda la logistica.

Cosa bisogna fare quando muore un cane o un gatto? È più opportuno seppellire o cremare un animale domestico?

Pensarci in anticipo fa paura e crea dolore a chi vede i propri pelosetti ogni giorno. Ma organizzarsi bene e sapere in anticipo a chi rivolgersi nel momento del decesso permette di assicurare una sepoltura degna a chi è stato fonte di grande gioia e affetto.

Inoltre, la legge impone proprio che il proprietario si occupi dello smaltimento della carcassa in modo rispettoso dell’igiene pubblica e compatibilmente con l’ambiente.

Per prendere una decisione puoi basarti sulle tue convinzioni religiose, sui sentimenti che provi oppure puoi chiedere consiglio al tuo veterinario.

Considera però che sei libero di decidere il servizio funebre che preferisci per la sepoltura o la cremazione degli animali, a prescindere dalle indicazioni del tuo veterinario.

Per aiutarti a scegliere con maggiore serenità e consapevolezza, la nostra redazione ha raccolto diverse informazioni sui vantaggi della cremazione e della sepoltura e le tipologie tra le quali puoi scegliere.

Ti elenchiamo i benefici della cremazione di animali domestici

Ecco alcuni dei vantaggi che potresti avere optando per la cremazione del tuo animale domestico:

Puoi portare l’urna del tuo animale con te , anche se dovrai cambiare casa o andare in vacanza.

, anche se dovrai cambiare casa o andare in vacanza. Si tratta di una scelta meno costosa rispetto alla sepoltura. Le cremazioni animali a Milano , ad esempio, costano intorno ai 130 euro a differenza della sepoltura in un cimitero per cani. Con questa opzione quindi puoi salutare degnamente il tuo amico fidato senza spendere cifre esagerate.

, ad esempio, costano intorno ai 130 euro a differenza della sepoltura in un cimitero per cani. Con questa opzione quindi puoi salutare degnamente il tuo amico fidato senza spendere cifre esagerate. Il servizio è molto semplice e capillare . In ogni paese, infatti, esistono crematori per animali domestici a cui puoi rivolgerti. Di questi aspetti possono anche occuparsi le pompe funebri che, di sicuro hanno contatti con le strutture più serie e meglio organizzate.

. In ogni paese, infatti, esistono a cui puoi rivolgerti. Di questi aspetti possono anche occuparsi le che, di sicuro hanno contatti con le strutture più serie e meglio organizzate. L’urna è meno triste della lapide e può essere un oggetto commemorativo delicato per i familiari, soprattutto per i più piccoli. Questo non significa che tu debba rinunciare ad un memoriale o ad una lapide.

è meno triste della lapide e può essere un delicato per i familiari, soprattutto per i più piccoli. Questo non significa che tu debba rinunciare ad un memoriale o ad una lapide. Si tratta di una scelta che richiede meno passaggi burocratici rispetto alla tumulazione. Per quest’ultima sono necessari molti documenti e moduli, anche quando il luogo scelto è un terreno privato.

rispetto alla tumulazione. Per quest’ultima sono necessari molti documenti e moduli, anche quando il luogo scelto è un terreno privato. È un processo igienico e che non crea danni all’ambiente.

e che non crea danni all’ambiente. La cremazione dura poche ore e le ceneri vengono restituite in tempi brevi ai proprietari.

ai proprietari. Hai la possibilità di ritirare le ceneri o di lasciarle in custodia.

Tra quali tipologie di cremazione puoi scegliere

Oltre ai vantaggi che ti abbiamo elencato, scegliere la cremazione ti offre diverse opzioni di budget e di gestione del procedimento.

Infatti puoi optare per la cremazione privata, la cremazione semi-privata e la cremazione di gruppo.

La cremazione singola o privata è l’opzione più indicata per chi desidera avere indietro le ceneri del proprio animale domestico.

Il cane o il gatto, infatti, vengono cremati individualmente e, alla fine della cerimonia, il crematorio restituisce le ceneri al proprietario che potrà disperderle, conservarle in un’urna o metterle in un cimitero per animali domestici. In questo caso è anche possibile partecipare alla cerimonia e assistere alla cremazione.

La cremazione partizionata o semi-privata è la possibilità di cremare il proprio animale in una camera condivisa con altri animali che, però, vengono separati durante il processo di cremazione.

Si tratta di una soluzione meno costosa rispetto alla cremazione singola ma che non garantisce che i resti recuperati siano esclusivamente del proprio animale.

Cremazione condivisa o di gruppo significa che diversi animali domestici vengono cremati contemporaneamente nella stessa camera.

Si tratta di un’opzione poco costosa e che fa risparmiare anche tempo. È adatta ai proprietari che non vogliono spendere troppo o che non sentono il bisogno di avere indietro i resti del proprio animale domestico.

Ti elenchiamo i benefici della sepoltura di animali domestici

Scegliere di seppellire il proprio animale domestico è un’opzione più comune e tradizionale. Vediamo quali sono i benefici di questa possibilità:

Il cimitero per gli animali funziona un po’ come quello destinato agli esseri umani: per cui puoi recarti a trovare i resti del tuo gatto o del tuo cane ogni volta che lo desideri.

I costi sono molto vari e dipendono dalle personalizzazioni che decidi. Sul prezzo della sepoltura, infatti, incide il tipo di bara e i servizi relativi alla sepoltura.

Quando si seppellisce in casa sembra che il tuo animale domestico sia più vicino. In questo caso però è bene verificare cosa indica la normativa locale in merito.

Tra quali tipologie di sepoltura puoi scegliere

Per chi preferisce non ricorrere alla cremazione, esistono diverse tipologie di sepoltura.

La sepoltura in casa ti permette di risparmiare denaro e di rimanere vicino alla tomba del tuo amico, così da andare a fargli visita in qualsiasi momento.

In questo caso, però, è importante che tu sia informato sulle normative locali e sulle restrizioni relative al vicinato.

Lo smaltimento veterinario dei resti è un’opzione economica e semplice. In questo caso è sufficiente lasciare le spoglie dell’animale dal veterinario che provvede al disbrigo delle pratiche e allo smaltimento dei resti.

La donazione del corpo alla scienza è una scelta molto particolare. Si tratta di lasciare le spoglie ai ricercatori per effettuare ricerche su animali da compagnia defunti. Dopo lo studio, i resti dell’animale vengono cremati.

I cimiteri per animali domestici sono un’alternativa alla sepoltura domestica. Sono luoghi dedicati proprio ai nostri amici animali in cui c’è la possibilità di fare visita al luogo della sepoltura, seppellire l’animale all’interno di una bara e porre una piccola lapide commemorativa. In questo caso è bene rivolgersi ad un’agenzia di pompe funebri seria che possa garantire una gestione etica del cimitero.

Conclusioni

Pensare a cosa sia giusto o meno per il proprio animale domestico non è semplice. Nel momento della scomparsa, infatti, può accadere che il proprietario sia confuso e si senta perso.

Non si tratta di un sentimento strano o incomprensibile. Chiunque voglia bene o abbia avuto un animale con sé può comprendere quanto sia doloroso lasciarlo andare sul Ponte Arcobaleno.

Per cui è necessario informarsi e cercare di organizzare nel modo più sentito la sua cerimonia di addio. Così da non avere rimpianti e fare una scelta che, anche con il passare del tempo, possa essere all’altezza degli anni trascorsi insieme.

Un cane o un gatto, infatti, sono semplicemente una delle infinite forme in cui si manifesta l’amore. Quando si prova un affetto tanto grande, quindi, è comprensibile che anche l’ultimo saluto debba essere commisurato a quei sentimenti.

Scegliere la cremazione per animali domestici rappresenta una soluzione più immediata ed economica. Ma, soprattutto, si tratta di un’opzione che permette di conservare le ceneri dell’amato cucciolo in un’urna e portarle sempre con sè.

Oppure di disperdere le ceneri in uno dei luoghi in cui il padrone e il suo amico fidato amavano trascorrere del tempo insieme.

Le sepolture, purtroppo, sono più complesse e si rischia di scontrarsi con norme territoriali articolate e pratiche da gestire.

Qualsiasi sia la decisione, quello che conta è accompagnare con un ultimo saluto una parte della famiglia e accettare il ciclo della vita.

Per l’organizzazione della cerimonia è bene affidarsi a professionisti del settore funebre, che possano aiutare con la burocrazia, senza il rischio di conseguenze legali. E soprattutto nel pieno rispetto del dolore.

Hai avuto esperienze con la cremazione di un animale domestico? Vorresti poter portare con te il tuo animale anche dopo che se n’è andato? Raccontaci la tua esperienza.