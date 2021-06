Bruno Barbieri 4 Hotel, la sfida sulla costa dei trabocchi

Bruno Barbieri 4 Hotel fa tappa in Abruzzo per il Penultimo appuntamento con le sfide tra gli albergatori d’Italia.

La sfida questa volta si gioca sull’incantevole costa dei trabocchi, nel programma guidato dallo chef Bruno Barbieri e che andrà in onda giovedì 1 luglio, su Sky e NOW.

A sfidarsi 4 hotel a conduzione familiare sulla Costa dei Trabocchi, lungo il litorale tra Ortona e Vasto. Qui albergatori storici e una nuova generazione di giovani stanno portando avanti un’idea molto precisa: offrire una accoglienza calda, ma soprattutto familiare.

foto id=106100]

In gara ci sono “Borgo Baccile By Vini Fantini”, albergo diffuso di Domenico, che si trova a pochi chilometri dal mare, in un contesto pittoresco, vicino Crecchio, immerso tra i vigneti. Sono state recuperate sapientemente le pareti in pietra per dare vita ad un luogo magico all’arredamento moderno, con la piscina sospesa sul vigneto e lo sguardo che si perde tra il mare, le verdi colline e i monti della Majella.

“La Chiave dei trabocchi” è l’hotel a 4 stelle di Francesca a San Vito Chietino, in stile minimal e dove domina il total white, “Le Dimore – Corte Rossetti” di Ersilia, un b&b di lusso nel centro storico di Vasto in un palazzo di fine ‘800 in stile liberty che si affaccia sulla piazza principale della città, sempre di Vasto è la “Residenza Amblingh” di Raffaella, un hotel ricavato da un’antica dimora storica accanto al castello d’Avalos , con una vista mozzafiato sulla marina.

Come si sfideranno i concorrenti di 4 hotel Bruno Barbieri?

Come prevede il format, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

Dopo la colazione e il check out saranno chiamati a esprimere dei giudizi su diverse categorie, dando dei voti da 1 a 10 su location, servizi, prezzi, colazione.

Soltanto uno degli albergatori concorrenti si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato a Palazzo d’Avalos di Vasto.