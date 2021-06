VDC Enduro Race, weekend all’insegna di sport e socialità

POGGIO PICENZE – Si chiude la VDC Enduro Race, dedicata all’MTB.

Appena conclusa la VDC Enduro Race, la gara dedicata al mondo dell’MTB organizzata dall’associazione No Limits Bike con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Poggio Picenze. Una manifestazione sportiva che ha richiamato atleti e appassionati da fuori regione per un weekend all’insegna dello sport, della socialità e con una grossa dose di adrenalina.

Il terreno di gara sul quale i riders si sono dati battaglia era diviso in 4 prove speciali su un percorso di circa 29 km e 1200 metri di dislivello positivo. Ad aggiudicarsi la vittoria in classifica generale il giovane ma fortissimo Mattia Grilli del Pavind Bike Team seguito in seconda posizione da Marco Nardinocchi del Team Progetto Ciclismo Piceno e Antonio De Silvi sempre di Pavind Bike Team.

Per la classifica generale dedicata alle E-Bike troviamo al primo posto il rider aquilano Gianluca Di Bartolomeo della Gravity Academy seguito da Daniele Nanni di Attitude Team Asd e Stefano Mazzoni. Martina Foschi di Gravity Academy è la prima classificata nella classifica generale donne. Assegnati anche i titoli di campioni regionali di tutte le categorie. La prima edizione di un evento che diventerà sicuramente un punto di riferimento del circuito di gare abruzzese egregiamente organizzato e apprezzato da tutti i partecipanti. Appuntamento alla prossima edizione della VDC Enduro Race.

Credit Foto: Luca Parisse / 70200 Collective Studio