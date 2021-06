Aree verdi attrezzate, L’Aquila è un paese per bambini

Qualità della vita, Cagliari la provincia a misura di bambino, Ravenna la più vivibile per i giovani. E le province d’Abruzzo? Il capoluogo è a metà classifica per il benessere dei più piccoli (54esima), maglia nera per Pescara, al terzultimo posto (105esima). L’Aquila sul podio per i le aree verdi attrezzate dedicate ai bambini, prima in regione anche per tasso di imprenditorialità giovanile.

Tre le province molto diverse vincono la sfida Qualità della vita sui tre target generazionali, nella classifica stilata dal Sole 24 Ore. Si tratta di: Cagliari, Ravenna e Trento, rispettivamente per i bambini da 0 a 10 anni, per i giovani da 18 a 35 anni e per gli anziani, over 65. Per quanto riguarda i dati abruzzesi impossibile non notare il terzo posto conquistato dall’Aquila nell’indicatore “Verde attrezzato”. Benissimo, poi, Chieti nell’ambito dei delitti denunciati a danno dei minori: al quarto posto in Italia. Meno bene il capoluogo su alcuni degli indicatori analizzati riguardanti gli anziani.

La classifica speciale – in attesa della classica graduatoria nazionale sulla Qualità della vita di fine anno – misura il benessere in base alle fasce d’età, con una suddivisione in tre grandi categorie: bambini, giovani e anziani.

In Abruzzo le province che fanno registrare una qualità della vita migliore sono L’Aquila e Chieti, nelle tre categorie prese in riferimento.

Sono 12 i parametri utilizzati per classificare le province italiane, finalizzati a misurare la vivibilità del territorio per le tre generazioni in esame. Ad ogni parametro è stato assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0 a 1000: la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

I tre nuovi indici documentano così la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani. Ne emerge un racconto che mette in luce come, da nord a sud, i divari territoriali sono purtroppo anche generazionali.

Il dato migliore per L’Aquila è quello sulle aree verdi attrezzate per i bambini. Il sindaco Biondi, contattato dalla nostra redazione al proposito, ha commentato:

Lo studio elaborato dal Sole24Ore premia la capacità di questa città di saper essere accogliente per i più piccoli, con un indice di metri quadrati a disposizione nelle aree verdi attrezzate, per bimbi e ragazzi fino a 14 anni di età, che la pone al terzo posto in Italia, dopo Gorizia e Oristano. Un dato importante che conforta gli sforzi che questa amministrazione sta portando avanti per rendere i nostri parchi, giardini e aree pubbliche, sempre più attrattivi per bambini e famiglie, tanto nelle zone più centrali quanto in periferia e nelle frazioni.

Bambini, Giovani, Anziani: quanto sono vivibili le province d’Abruzzo

Pescara è al terzultimo posto tra le province italiane per il benessere dei bambini e scende, addirittura, in ultima posizione considerando l’indicatore ‘delitti denunciati a danno di minori’. Più in generale le province abruzzesi si posizionano nella parte medio-bassa della classifica, ma con indicatori degni di nota, che posizionano Chieti e L’Aquila per diversi aspetti presi in considerazione sul podio nazionale.

Per quanto riguarda i bambini, prima di Pescara, ma sempre nella parte bassa della graduatoria, c’è Teramo, 73esima. Poi ecco L’Aquila, al 54° posto, e Chieti, prima tra le abruzzesi in 41esima posizione.

Pescara è ultima in Abruzzo anche per quanto riguarda i giovani: è all’87esimo posto della classifica nazionale. Male anche Teramo, in 82esima posizione, e Chieti, 72esima.

La prima tra le abruzzesi è L’Aquila, al 41esimo posto.

Sul fronte anziani, infine, la prima a comparire è la provincia dell’Aquila, in 40esima posizione, seguita da Chieti, al 42° posto. Poi c’è Pescara, in 56esima posizione. Il capoluogo adriatico conquista però il secondo posto in Italia per quanto riguarda i geriatri disponibili ogni 10mila residenti. Ultima tra le abruzzesi è Teramo, all’86esimo posto della classifica nazionale.

Qualità della vita generazionale, i dati che spiccano

Bambini

Oltre al terzultimo posto (posizione 105) nella classifica finale sulla vivibilità della provincia per i bambini, riportato da Pescara, ci sono alcuni dati che spiccano per le province abruzzesi: L’Aquila è al terzo posto per il verde attrezzato, calcolato sui metri quadrati per bambino nel Comune capoluogo. Bene anche Pescara, 25esima.

Nei Delitti denunciati a danno dei minori, quarto posto per Chieti, tra le province in cui se ne registrano meno a livello nazionale, a seguire L’Aquila (26esima). Più in basso Teramo, 80esima, e Pescara, ultima nella classifica generale delle province italiane.

Per Chieti e L’Aquila buon piazzamento nel parametro relativo alla presenza di pediatri attivi calcolati ogni 1000 residenti dai 0 ai 14 anni. 11esimo posto per Chieti, 28esimo per L’Aquila. Buona la posizione dell’Aquila anche sul fronte degli studenti per classe: in questo caso si è preso in considerazione il numero medio nelle scuole pubbliche. Il capoluogo conquista il 14esimo posto. Più giù le altre province: Chieti 60esima, Teramo 73esima, Pescara 79esima. Bene, invece, Pescara nel piazzamento relativo alle scuole accessibili: 28esima nella graduatoria nazionale. 37esimi posto sempre per Pescara nell’ambito dell’indice Sport e Bambini, prima tra le province d’Abruzzo, seguita da Teramo, al 44esimo posto.

Giovani

16esimo posto per L’Aquila nell’indicatore relativo ai Laureati e altri titoli terziario, seguita da Teramo alla 51esima posizione. In termini di Disoccupazione Giovanile la provincia con i dati migliori è Chieti, alla 27esima posizione.

35esimo posto per L’Aquila, prima tra le province d’Abruzzo, per il tasso di Imprenditorialità giovanile, dato calcolato sulle Imprese con titolari under 35 – in % sul totale delle imprese registrate.

Male Chieti per il canone medio di locazione, alla 103esima posizione. Stima effettuata valutando l’incidenza % (per un bilocale in zona semicentrale) sul reddito medio dichiarato.

24esima posizione per il capoluogo nel settore Concerti, intendendo il numero degli spettacoli ogni 1000 giovani tra i 18 e i 35 anni.

Anziani

L’Aquila guida la classifica delle province abruzzesi, collocandosi alla 40esima posizione. Due posizioni più in basso si piazza Chieti. Al 56esimo posto Pescara, mentre Teramo è all’86esima posizione.

L’Aquila, pur guidando la classifica delle province d’Abruzzo, occupa posizioni molto basse in alcuni indicatori presi ad esame. Tra questi: l’importo medio delle pensioni di vecchiaia (93esima), la spesa per trasporto disabili e anziani (104esima) e il tasso di Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (90esima). Su quest’ultimo indicatore le province d’Abruzzo a fare meglio sono Teramo e Pescara, rispettivamente 42esima e 43esima.

Relativamente alla Speranza di Vita a 65 anni c’è Chieti al 20esimo posto. A seguire Pescara, 31esima, L’Aquila 36esima, Teramo 47esima.

L’Aquila, ancora, risulta tra le province con il maggior numero di Geriatri ogni 10mila residenti, posizionandosi al 4° posto nella classifica nazionale. Seguita da Chieti, all’ottava posizione. Proprio Chieti si piazza al 16esimo posto in fatto di spesa per l’assistenza domiciliare, seguita da Teramo al 19esimo posto. Chieti conferma la 16esima posizione anche riguardo alla Spesa per trasporto disabili e anziani: fa meglio solo Teramo, 14esima.

Bene Pescara sul fronte dell’inquinamento acustico: tra le province con la quantità minore di esposti presentati (15esima posizione).

L’Aquila alla 26esima posizione, sopra tutte le altre province d’Abruzzo, anche per la presenza di biblioteche, calcolate ogni 10mila residenti su over 65. Per le Pensioni di basso importo buono il piazzamento di Teramo, Chieti e Pescara: tra le prime 30 posizioni, più giù L’Aquila, alla 49esima pozione, ma comunque nella prima metà della classifica.