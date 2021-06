9° Reggimento Alpini, 100 anni della Bandiera di Guerra e una nuova medaglia d’oro

9° Reggimento Alpini: 100 anni del Reparto e della Bandiera di Guerra, tornata nella mani del Reggimento nel 1996. Due giorni di eventi e celebrazioni a L’Aquila per l’importante anniversario: il programma degli eventi.

Era il 1 luglio del 1921: quel giorno la Bandiera di Guerra fu concessa al 9° Reggimento Alpini nella Caserma Vittoria di Gorizia, qualche mese prima, il 20 dicembre 1920, era stato costituito il 9° Reggimento Alpini, con Regio Decreto. Quella Bandiera – una delle più decorate dell’Esercito Italiano – cento anni dopo acquista una nuova decorazione: assegnata dalla Croce Rossa Italiana per il sostegno e il supporto forniti dagli Alpini del 9° alla CRI, durante numerose emergenze vissute dalla popolazione. Un riconoscimento che sarà celebrato nei due giorni di celebrazioni del Reparto a L’Aquila.

Questa mattina la presentazione delle iniziative che si svolgeranno in città per la ricorrenza del Centenario della consegna della Bandiera di Guerra nelle mani del Primo Comandante del 9° Reggimento Alpini, il Colonnello Remigio Perretti: una data storica che sarà ricordata e celebrata il 1 e 2 luglio all’Aquila. L’Associazione Nazionale Alpini “Abruzzi” parteciperà con le Truppe Alpine alle iniziative, che sono state presentate nella Caserma Pasquali.

Presenti il Comandante del Reggimento, il colonnello Gianmarco Laurencig, lo storico e giornalista Francesco Fagnani, il presidente dell’Ana Abruzzi, Pietro D’Alfonso e il giornalista Massimo Alesii.

Lo storico Francesco Fagnani, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato: “Sono molto coinvolto emotivamente dalla vicenda, perché non solo ho una figlia Alpina, ma ho il privilegio di condividere tutto quello che ha compiuto un alpino anni fa in Russia: Valentino Di Franco, di cui sto scrivendo le memorie. L’Alpino di ieri e quello di oggi: un confronto alla base del convegno in programma il primo luglio. La resilienza e il simbolo degli Alpini per quanto fatto storicamente saranno al centro del convegno, durante il quale offriremo una visione articolata su cosa significa essere Alpino oggi”.

La Bandiera è tra le più decorate dell’Esercito Italiano.

Il centenario del prezioso vessillo sarà celebrato con momenti di approfondimento, ricordo e mostre. “Il 9° Reggimento Alpini ha due dimensioni – ha detto il colonnello Laurencig – quella classica con l’unità di manovra che è il Battaglione L’Aquila e un’altra dimensione con il Battaglione Vicenza per supportare la popolazione in caso di calamità. Quest’ultimo è stato ricostituito di recente, nel 2017. Per me è un elemento di grande onore, soddisfazione, orgoglio ed anche emozione poter essere il trentesimo comandante che celebra il centenario del Reggimento e della Bandiera di Guerra”.

“È un onore per l’Ana partecipare ai festeggiamenti di questo centenario – ha detto D’Alfonso – La nostra associazione festeggerà anche i suoi 92 anni. Più di 10 mila iscritti, 1.800 volontari della Protezione Civile, sempre presenti dove ci sono necessità, soprattutto negli hub vaccinali”.

Il programma delle manifestazioni prevede, oltre ai momenti celebrativi e religiosi legati alla Bandiera, anche il convegno (1 luglio ore 17 Auditorium del Parco) dal titolo: “9° Reggimento Alpini con Sezione Ana ‘Abruzzi’ 100 anni insieme”. A Piazza Duomo sarà allestita una mostra statica con l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina.

Venerdì 2 luglio, in programma le attività di celebrazione della Bandiera di Guerra alla Caserma Paquali, a partire dalle ore 10. Il conferimento M.O.M.C.R.I. alla Bandiera di Guerra, la benedizione Bandiera, la lettura Preghiera dell’Alpino e gli onori finali alla Bandiera di Guerra, al Comandante delle Truppe Alpine, ai Gonfaloni intervenuti e al Vessillo Sezione Ana “Abruzzi”.

9° Reggimento Alpini, le decorazioni della Bandiera

Il 9° Reggimento Alpini ha una delle Bandiera di Guerra più decorate tra tutti i Reparti dell’Esercito Italiano. Lo ha spiegato il Colonnello Laurencig, nel corso della conferenza stampa di questa mattina.

Circa 1200 Unità compongono il 9° Alpini, divise nel Battaglione Vicenza e Battaglione L’Aquila. La Bandiera conta: due Croci di Cavaliere all’Ordine Militare, una concessa per i fatti d’arme della Prima Guerra Mondiale, una per i fatti dell’operazione Nibbio in Afghanistan; due medaglie d’oro al Valore Militare concesse per i fatti d’arme della Seconda Guerra Mondiale. Quattro medaglie d’argento e ulteriori decorazioni per attività svolte a supporto della popolazione in caso di pubbliche calamità, soprattutto il sisma del Friuli nel 1976 e il Sisma del Centro Italia nel 2016.