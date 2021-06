Abruzzo Pride, i colori arcobaleno su L’Aquila: “Amore, libertà e rispetto”

L’AQUILA – Festa con i colori dell’arcobaleno per l’Abruzzo Pride. In tanti per l’evento conclusivo al Parco del Castello.

Si è conclusa ieri al Parco del Castello la settimana dedicata all’Abruzzo Pride, organizzata dalle associazioni della regione, dall’Arcigay di Chieti, a Marsica.LGBT, fino a Presenza Femminista, Arcigay Massimo Consoli L’Aquila, MAZÌ Arcigay Pescara, Jonathan Pescara, LaFormicaViola, Arcigay Teramo.

Una festa di colori contro l’odio e il pregiudizio: “Il Pride – spiega a IlCapoluogo Carmen Casoraro – è uno dei pochi giorni dove tutti noi possiamo collaborare e celebrare insieme quello che siamo o ciò che amiamo! Far sentire a tutti coloro che portano ancora rancore, odio e pregiudizi nei nostri confronti che il nostro è un messaggio di amore, libertà e rispetto“.

“Abbiamo avuto la fortuna di essere forti e di aver riconosciuto ciò che sentiamo, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere… ma purtroppo non è così per tutti. Esistono ancora persone che si nascondono nell’ombra per timore e paura del pensiero altrui… un pensiero malato che nel peggior dei casi può partire da un famigliare o da un amico. Noi siamo qui e continueremo a sfilare per le strade delle nostre città per essere al fianco di tutte quelle persone che hanno ancora difficoltà a vivere la propria sessualità, orientamento sessuale ed identità di genere serenamente alla luce del sole. Amare liberamente ed esprimere la propria identità senza oppressione dovrebbero essere condizioni naturali e nessuna legge umana dovrebbe impedire ad un individuo di essere se stesso e amare lo stesso sesso. Siamo felici di contribuire ad una nuova era, dove non ci sarà spazio per l’odio, ma soltanto per l’amore…. e per libertà!”.