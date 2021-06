Rotary Club L’Aquila, i bambini del post pandemia

Rotary Club L’Aquila, due eventi organizzati a favore dei bambini.

Domenica 27 giugno con inizio alle ore 9.30 si terrà presso il Palazzetto dei Nobili un convegno dal titolo “I bambini del post pandemia”. Interverranno relatori di valenza nazionale e internazionale. Nel corso della mattinata si affronteranno temi di stretta attualità legati agli effetti della pandemia sui bambini.

Questo nel dettaglio il programma:

9:30 – Saluti

1- Rossella Piccirilli, Governatore Rotary distretto 2090

2- Marisa D’Andrea, presidente Rotary club L’Aquila

3- Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Ore 10:00

1. Prof. Francesco Barone: “Storia di un viaggio…..con l’Africa nel cuore”

2. Prof. Massimo Casacchia: “Minori stranieri non accompagnati: una sfida per il Rotary”

3. Dott.ssa Rossella Iannarelli: “Il Rotary Club L’Aquila e i bambini del Madagascar”

Ore 11:00 Tavola rotonda dal tema “Bambini di ieri e di oggi”

Interverranno il Prof. Giorgio Splendiani, il Prof. Giovanni Farello, la Dott.ssa Rosa Persia

Ore 11:40

1. On.le Stefania Pezzopane: “Politiche socio sanitarie per l’infanzia: uno sguardo al nuovo PNRR

2. Dario Verzulli (Presidente Autismo Abruzzo Onlus):” Ricostruzione sociale: giovani, diversità e rispetto”

3. Prof.ssa Antonella Nuzzaci. “Offerta formativa di area educativa dell’Università degli studi dell’Aquila: ruolo della formazione iniziale a sostegno della fragilità”.

Modera Giorgio Paravano, responsabile comunicazione del Rotary Club L’Aquila.

Il convegno, come da programma, vede tra gli altri, l’intervento del Prof. Francesco Barone, docente presso il dipartimento di Scienze umane nell’università de L’Aquila. Barone è uno dei cardini dell’associazione “Gli amici di Francesco” e conosciuto in ambito internazionale. E’ stato partecipe di più di 50 missioni umanitarie in Africa; missioni che lo hanno portato ad incontrare Denis Mukwege, dottore e attivista congolese che nel 2018 ha vinto il Premio Nobel per la Pace. Il professor Barone è diventato dopo questo incontro il portavoce del messaggio di pace del dott. Mukwege, una denuncia di grandissimo valore per la condizione sociale e culturale africana. L’evento sarà visibile attraverso la diretta video Manuwebtv.it e attraverso Facebook Rotary L’ Aquila. La giornata dedicata ai bambini proseguirà con un evento ludico presso Murata Gigotti in Coppito (L’Aquila) con ingresso libero dalle ore 17.

La manifestazione sarà caratterizzata dalla lettura in chiave teatrale delle storie degli animali di Isabella Benedetti. I partecipanti saranno intrattenuti dall’attore Marco Valeri accompagnato dalla fisarmonica di Diego Sabatini. Durante l’evento si promuoverà la vendita del libro di fiabe “Le favole di Ice” scritte da Isabella Benedetti e Matilde Bruno mentre le illustrazioni pittoriche sono del compianto Lucio Paolucci. L’incasso sarà utilizzato per sostenere iniziative a favore dell’infanzia.