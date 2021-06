ON Festival, L’Aquila si riempie ‘Di oceano, nuvole e jazz’

Giovedì 1° luglio alle ore 21.00 a L’Aquila, presso il Cortile del Palazzo dell’Emiciclo, nell’ambito del “ON Festival”, ci sarà il debutto in prima rappresentazione assoluta della nuova produzione artistica dell’associazione culturale I Guastafeste: “Di oceano nuvole e jazz”.

…Ci credereste se vi dicessero che il più grande pianista di tutti i tempi lo hanno ascoltato in pochi suonare su una nave? Ci credereste se vi dicessero che non ha mai messo piede sulla terra ferma? E se vi dicessero che la nave su cui viaggia ha attraccato al porto della vostra città? Attraversereste tutto l’Atlantico in nave solo per sentirlo suonare? Non vi resta che salire a bordo…