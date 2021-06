Il Sinizzo cornice di un fantasy che vince la pandemia

Lago Sinizzo – Domenica 27 giugno alle ore 18 nel comune di San Demetrio Ne’ Vestini sarà presentato il libro “La farfalla d’argento”, opera prima di Giorgia Piancatelli.

Il lago Sinizzo di San Demetrio Ne’ Vestini, le cascate di Stiffe, il castello di Fagnano Alto fanno da cornice a un racconto fhttp://sinizzoantasy scritto dalla giovane Giorgia Piancatelli.

Ha 15 anni, abita a Fiumicino, ma ha l’Abruzzo nel sangue, regione che ha ispirato la sua storia.

E’ il periodo della pandemia, quando Giorgia si chiude nel suo mondo per creare qualcosa di grande nell’attesa del ritorno di una vita normale.

E’ proprio in quei mesi che da Fiumicino, dove risiede, si rifugia in Abruzzo. Passa il tempo a guardare le montagne e e le bellezze naturali e storiche di questa bella regione, con la musica celtica nelle cuffie e fantastica un mondo dove la giovane Annie, cresciuta con i racconti dell’amata nonna, si ritrova di fronte a una grande responsabilità: salvare un mondo parallelo dalle minacce di un Dio oscuro.

Lo farà con i suoi amici fidati, con la testardaggine dei giovani e il coraggio che nasce dall’amicizia.

La farfalla d’argento, si chiama così questo libro scritto con il cuore e la voglia di crescere di Giorgia che tra una presentazione e l’altra pensa anche alla realizzazione di un cortometraggio. “Avevo un desiderio: creare una storia fantasy tutta mia ed ho approfittato di questo periodo di chiusura per farlo. Poi, quando finalmente la pandemia sarà soltanto un brutto ricordo, io e i miei compagni trasformeremo il mio racconto in un film, dimostrando a tutti che niente e nessuno può fermare la passione che si nasconde dentro al nostro cuore”.

Annie ha molto di Giorgia. Si mette in gioco nonostante le avversità che la vita le pone davanti. Allo stesso modo Giorgia nell’anno più “imprevedibile e difficile” tira fuori la voglia di mettersi in gioco e si concentra sulle sue passioni spesso accantonate da ritmi veloci.

Questa è una delle tante belle storie che segnano in modo positivo questi ultimi due anni vissuti a rallentatore.

Chi è Giorgia

Frequenta il primo anno del Liceo linguistico, indirizzo Cambridge, di Maccarese, la 15enne Giorgia Piancatelli che esordisce con il suo primo libro dal titolo “La farfalla d’argento”.

La giovane liceale, inoltre, studia doppiaggio, cinematografia, canto e recitazione all’accademia d’arte Mtda di Parco Leonardo.