Chiara Maci a Pescara per l’Italia a morsi

La food blogger e conduttrice televisiva Chiara Maci continua il suo giro enogastronomico alla scoperta dell’Abruzzo.

Chiara Maci è in Abruzzo per registrare una puntata del format “L’Italia a morsi”, il programma televisivo in onda su Food Network Italia.

Nel programma, “L’Italia a Morsi” la food blogger Chiara Maci visita alcune località d’Italia alla ricerca delle tradizioni culinarie del luogo e la cucina abruzzese ne ha di tesori da farle scoprire!

Dopo essere stata a Roseto degli Abruzzi e Teramo, la Maci è arrivata questa mattina a Pescara, come riporta il quotidiano online ilpescara.it.

Ha fatto visita al noto negozio Alla Chitarra Antica, in pieno centro, dove ha assaggiato la tradizionale pasta alla chitarra, postando questa frase: “Cavaliere dei maccheroni alla chitarra per un giorno. Grazie, Abruzzo”.

Non solo Pescara, tappa anche a Teramo, dove ha gustato un piatto di chitarra e pallotte con il sugo, mentre ieri è rimasta affascinata dalle virtù teramane, descrivendole come “una specialità tipica di Teramo preparata con una cinquantina di ingredienti tra verdure e legumi che si mangia il 1° maggio. Una bontà devastante”.