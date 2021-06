Edil Laterizi, tutte le agevolazioni per costruire o ristrutturare casa

PIZZOLI – Dal 1982 Edil Laterizi è il punto di riferimento per la vendita di materiali per l’edilizia. Tante agevolazioni per le ristrutturazioni della casa.

Nata nel 1982, da quasi 40 anni Edil Laterizi di Agostino Cherubini ed Elisa Bella Di Carlo accompagna ditte e privati sul territorio aquilano e non solo nella costruzione o ristrutturazione di edifici, attraverso la vendita di materiali per l’edilizia. Negli anni è riuscita a mantenere una conduzione famigliare che esalta l’artigianalità e la qualità di prodotti al passo con le tecnologie e i dispositivi normativi. La sede è in corso Sallustio 342, a Pizzoli.

Per chi vuole costruire casa o ristrutturarla con i prodotti di Edil Laterizi, oggi c’è anche l’opportunità di accedere a diverse agevolazioni. Si parte con il bonus ristrutturazioni del 50% che permette uno sconto direttamente sulla fattura per ristrutturazioni edilizie o manutenzione straordinari.

Per quanto riguarda il Superbonus, c’è la possibilità di avere pacchetto tetto e sistema a cappotto nel rispetto dei requisiti CAM per garantire il raggiungimento dell’efficientamento energetico; inoltre, per l’adeguamento sismico sono disponibili pacchetti che permettono di non dover uscire da casa, grazie a rinforzi strutturali con interventi dall’esterno.

Opportunità anche con il Conto Termico 2.0, che rappresenta un incentivo erogato con un pagamento diretto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici). Non è una detrazione fiscale bensì un rimborso erogato in un’unica soluzione per contributo minore o uguale a 5mila euro.

Edil Laterizi, prodotti e servizi.

Tra i prodotti e servizi di Edil Laterizi, Abbigliamento per l’edilizia, Arredo bagno, Box doccia, Camini e termocamini, Dispositivi di protezione individuale (DPI), Idraulica, Materiali da costruzione, Parquets, Piastrelle, Porte, Progettazione 3D, Riscaldamento, Riscaldamento a pavimento, Rivestimenti per cucine in muratura, Rubinetteria, Sanitari, Scaldabagno, Scaldasalviette, Stufe a pellets, Vasche da bagno, Vasche idromassaggio, Vernici, Wellness.

Per ulteriori dettagli, le marche disponibili e i contatti, https://www.edillaterizi.com/