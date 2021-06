Abruzzo in musica: i concerti dell’estate 2021

Dopo un lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid, finalmente ripartono anche in Abruzzo i concerti dal vivo.

Sarà un’estate in musica, con tanti concerti ed eventi sia nell’Abruzzo interno che sulla costa.

A L’Aquila torna il 20 giugno la Festa della Musica 2021 organizzata dalla società concertistica Barattelli.

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alle esibizioni musicali che la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” ha programmato per la Festa della Musica.

L’appuntamento è per domenica 20 giugno in alcuni dei luoghi più frequentati all’interno del territorio aquilano: il Convento di San Giuliano e la Chiesa della Madonna Fore.

Infatti l’evento è articolato su tre postazioni fisse con altrettanti gruppi musicali. Nel piazzale antistante il Convento di San Giuliano si esibisce il trio composto da Armando Rotilio alle percussioni, Giovanni Corona alla chitarra e Fabrizio De Melis al violino con musiche folk della tradizione occidentale.

Sul sentiero della Madonna Fore, nel campetto vicino alla sbarra, si posizionano i Crazy Stompin’ Club con un programma swing dal titolo: “C’era una volta… a New Orleans”. Infine una delle formazioni corali più note del territorio, il Coro della Portella, eseguirà canti della tradizione montanara davanti la Chiesa della Madonna Fore.

Ogni gruppo nella postazione assegnata eseguirà tre repliche in tre orari differenti, ore 17,30, ore 18,45 e ore 20,00.

Le esibizioni avranno una durata di 30 minuti circa, seguite da una pausa di 45 minuti per dare il tempo, a chi volesse, di raggiungere le altre postazioni.

I concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria per i posti a sedere al consueto numero di tel. 328 6765097 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17- da lunedì a venerdì), fino ad esaurimento posti; sarà possibile prenotarsi per uno o più concerti specificando gli orari prescelti

A L’Aquila torna a luglio anche la rassegna I cantieri dell’Immaginario, giunta alla sua quarta edizione, che porterà in città tanti eventi tra musica, danza e teatro con la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis.

Tra i primi artisti che hanno annunciato le date per l’estate 2021 c’é Willie Peyote, che farà tappa in tante località italiane con il suo Mai Dire Mai Tourdegradabile. Tra le location scelte c’é anche l’Arena del mare presso il nuovo Porto turistico di Francavilla al mare, dove Willie Peyote si esibirà venerdì 20 agosto a partire dalle ore 21.30.

I biglietti per assistere al live sono disponibili sulla piattaforma ticketone.it al costo di 26,45 euro più 3,45 euro di diritti di prevendita. Il tour prende il nome dal brano che il rapper torinese ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “Mai Dire Mai (La Locura)” e che gli é valso il Premio Della Critica Mia Martini oltre ad essere già stato certificato Disco d’Oro

L’Arena del mare di Francavilla questa estate sarà la vera protagonista per i concerti e gli eventi all’aperto. Da Antonello Venditti, un atteso ed apprezzato ritorno in città, a Samuele Bersani, Gigi D’Alessio, Carl Brave, Willie Peyote, Colapesce e Di Martino, tanti i nomi che accompagneranno le serate dell’estate 2021.

Si parte il 3 agosto con il “Blubar festival”, per poi passare all’Italia Pop Festival, dal 10 al 14 agosto, fino al “Terrasound Festival”, dal 19 al 21 agosto.

Questo il programma dei concerti al porto turistico di Francavilla al Mare

BLUBAR FESTIVAL

– 3 agosto Jethro Tull,

– 4 agosto libri in musica

– 5 agosto Osanna, Tullio De Piscopo,

– 6 agosto Joe Bastianich, Sara Jane Morris,

– 7 agosto We can be heroes, Stef Burns League

– 8 agosto Quartetto Meraviglia e Samuele Bersani.

ITALIA POP FESTIVAL

– 10 agosto Gigi D’Alessio

– 12 Fabrizio Moro

– 14 Antonello Venditti

TERRASOUND FESTIVAL

– 19 agosto Carl Brave

– 20 agosto Willie Peyote

– 21 agosto Colapesce&Di Martino

AL CENACOLO

– 3 settembre Rosàlia De Souza Quintet

– 4 settembre Marco Bocci in “Lo Zingaro”

– 5 settembre Orchestra Adriana Lecouvreur diretta dal M° Ernani Catena

A fine estate il 5 settembre torna anche la tradizionale Corsa degli Zingari a Pacentro: concerto dei The Kolors allo stadio

Dopo il successo della scorsa edizione, trasmessa in diretta streaming per via dell’emergenza, impreziosita dai concerti di Michele Zarrillo e dei Floyd on the Wing con Andrea Scanzi, l’associazione guidata da Giuseppe De Chellis riaccende i motori e si prepara a rinnovare la tradizione. Sacro e profano, legato alla Corsa degli Zingari, e tanta musica.

La corsa, che anche quest’anno si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in streaming, in pieno rispetto della normativa anti-Covid, è in programma alle 17. Alle 21, invece, lo Stadio Comunale si animerà con il concerto dei The Kolors, che faranno tappa a Pacentro con il loro Cabriolet Panorama Tour. I biglietti sono disponibili sul circuito CiaoTickes.

Il tour prende il nome dall’omonimo singolo, pubblicato dalla band napoletana lo scorso aprile per Island Records. Nel brano, come sottolineato dal frontman Stash, al secolo Antonio Fiordispino, “risuona tutto il mondo cui i Kolors facevano riferimento agli inizi della carriera. È una citazione di tutto il mondo anni’80 italiano e internazionale a cui ci ispiriamo, declinati ovviamente al 2021”.

“Il concerto si svolgerà nel rispetto assoluto dei protocolli previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria – spiega il presidente dell’associazione organizzatrice Giuseppe De Chellis – Lo scorso anno le autorità, in riferimento alla nostra organizzazione, hanno parlato di ‘modello Pacentro’ e questo ci ha riempiti di orgoglio. Il concerto dei The Kolors sarà organizzato rispettando le distanze imposte, le sedie saranno posizionate a un metro e venti l’una dall’altra, saranno rigorosamente disinfettate, ci sarà igienizzante a disposizione”.

A Lanciano invece ci sarà Niccolò Fabi, che si esibirà nella serata finale, il 16 settembre, delle Feste di Settembre di Lanciano 2021.

Il concerto si svolgerà al Parco Villa delle Rose, che sarà inaugurato a breve e che è stato pensato anche per essere un’arena di concerti e spettacoli, proprio perché riesce a garantire quella sicurezza e rispetto delle norme diventate ormai fondamentali, non solo a seguito all’emergenza Covid, ma anche in ottemperanza alle normative anti terrorismo.

Tra le tappe del tour di Max Gazzè anche Ortona, con il concerto organizzato a Piazza San Tommaso per domenica 1 agosto alle 21:30 nell’ambito della rassegna Non Solo Blues. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 40,25 – secondo settore 34,50 – terzo settore 28,75 (diritti di prevendita inclusi).

A fine agosto a L’Aquila ci sarà anche la 727 edizione della Perdonanza Celestiniana, il cui programma è ancora tutto da scoprire.