San Massimo, è il giorno della fiera

E’ il giorno della fiera di San Massimo: il centro storico di L’Aquila protagonista con le sue bancarelle domenica 20 giugno.

Novanta banchi lungo il percorso individuato in centro storico: via Tagliacozzo, via Castello, via Malta e piazza Battaglione Alpini. Alla Fontana luminosa sarà allestito un punto informativo e di soccorso della Croce Rossa, all’inizio di via Pescara ci sarà un’ambulanza con personale sanitario e addetti alla sicurezza che monitoreranno anche il rispetto delle prescrizioni lungo il percorso della fiera. Un mezzo antincendio sarà posizionato in via Zara.

L’Abruzzo è in zona bianca già da giorni, ma il Decreto riaperture ha fatto slittare la ripresa delle attività relative allo svolgimento in presenza delle fiere,ecco perché è di domenica 20 giugno la data concordata dalla Fiva-Confcommercio con il Comune dell’Aquila al tavolo di coordinamento convocato dal prefetto Cinzia Torraco per la fiera di San Massimo.

Abbigliamento, artigianato, enogastronomia: è la fiera della tradizione aquilana come accade in occasione della Perdonanza e dell’epifania.