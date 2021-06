Ezio Stati, condizioni di salute in miglioramento

Avezzano – Ezio Stati sta bene.

Dopo il malore di ieri e il conseguente intervento, le condizioni di Ezio Stati sono positive. E’ questa la bella notizia della mattina di oggi dopo il ricovero d’urgenza e l’apprensione di ieri conseguente al malore e al ricovero in ospedale.

Stanotte l’intervento tempestivo, perfettamente riuscito. Adesso dovrà riposare qualche giorno come da prassi presso l’ospedale San Salvatore di L’Aquila dove è ricoverato.

Un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione da parte di tutta la marsica e non solo per il 74enne, ex consigliere regionale e personalità politica di spicco.