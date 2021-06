Ambra e Giovanni oggi sposi, tanti auguri!

Giornata speciale per Ambra Ciotti e Giovanni Paolo Rosato che oggi si sposano a Collemaggio.

Fiori d’arancio per la dottoressa Ambra Ciotti ed il sindaco di Taranta Peligna e Presidente dell’Anci giovani Abruzzo Giovanni Paolo Rosato che si sposano oggi, 19 giugno 2021, nella magnifica Chiesa di Santa Maria di Collemaggio. Un evento importante che ha riempito di gioia le rispettive famiglie.

“Ambra e Giovanni Paolo vantano due brillanti carriere in campo politico e giurisprudenziale, legati alla loro regione, sono sempre in prima linea per la salvaguardia e la difesa del loro territorio, Ambra, oltre che dottoressa in giurisprudenza è membro del direttivo del Gruppo Speleologico Aquilano, del Ggfaq, della Commissione legale del CAI, del museo ‘Vincenzo Rivera’ e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; Giovanni Paolo Rosato, sindaco, presidente, stimato avvocato, funzionario del comune di Lanciano, noto per la difesa del territorio ed attento alle problematiche delle aree interne dell’Abruzzo. I dottori si sono conosciuti anni fa e finalmente oggi uniscono le loro vite colmando di felicità i loro familiari. I fratelli Deborah Ciotti e Francesco Rosato, il cognato Maurizio Cervellini, i genitori Gino, Enrico, Vincenza e Gianna, le nonne Elsina e Livia, fanno loro i più meravigliosi auguri di una vita insieme longeva e piena di felicità, inoltre, vogliono sottolineare come gli sposi rappresentino l’orgoglio della loro famiglia. Guardate sempre avanti, il bello non è tanto quello che avete vissuto ma tutto quello che avete ancora da vivere. Vi vogliamo bene. La vostra famiglia.”

“È una fortuna – aggiungono gli zii Rolando e Marino, le zie Anna Rita e Rosaria e i cugini Daiana e Simone, Erica Sofia e Marica – trovare un grande amore con cui condividere un sogno altrettanto grande. Vi auguriamo un matrimonio esageratamente felice!Amore e felicità regnino sempre nei vostri cuori”.

