Mario Battaglia è il nuovo Commissario del Consorzio di Bonifica Centro

Agricoltura, nominato il nuovo commissario Consorzio di Bonifica Centro: è Mario Battaglia.

Con il decreto n. 29, emanato giovedì 17 giugno, è stato nominato il nuovo commissario del Consorzio di Bonifica Centro (Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro) a seguito delle dimissioni del commissario Paolo Costanzi. Il nuovo commissario è l’avvocato Mario Battaglia, funzionario della Regione Abruzzo.

A tal proposito, il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, intende augurare buon lavoro al neocommissario, che senz’altro si gioverà dei risultati ottenuti dal dottor Costanzi.

“Rivolgo il mio personale ringraziamento e quello dell’Esecutivo regionale al dottor Costanzi per il lavoro svolto con abnegazione, competenza e passione, sia con riguardo all’adeguamento dell’ente alle disposizioni della riforma da me voluta, con l’obiettivo di fondare la loro gestione amministrativa sui criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, sia per l’attenzione e l’approccio pragmatico al territorio interessato. Non ultimo per il supporto normativo ed il raccordo con l’ANBI che ha inaugurato una stagione di collaborazione con la struttura nazionale mai sperimentata in precedenza”.

“Il nuovo commissario Battaglia – ha proseguito Imprudente – ha la strada tracciata nell’ottica dell’efficienza e trasparenza amministrativa, lotta agli sprechi, riequilibrio dei bilanci e garanzia di servizi di qualità agli agricoltori. Su queste basi – ha concluso – siamo certi proseguirà e rilancerà l’azione amministrativa, nell’ottica di supportare i progetti di sviluppo che riguardano l’importante e strategico comprensorio dell’intero bacino Saline, Pescara, Alento e Foro”