Le Grotte di Stiffe ripartono, il 24 giugno la riapertura in sicurezza

Le Grotte di Stiffe ripartono in sicurezza, il 24 giugno la riapertura: erano chiusa dallo scorso mese di novembre.

Le Grotte di Stiffe tornano ad accogliere i visitatori. Evento di riapertura giovedì 24 giugno, alle 10. Sarà, ovviamente, una riapertura in sicurezza: le Grotte, infatti, sono rimaste chiuse, oltre che causa Covid, per eseguire lavori di messa in sicurezza all’esterno, sulla parete di montagna.

I lavori sono partiti poco più di un mese fa. Come aveva annunciato Il Capoluogo si è trattato di mitigazione del rischio idrogeologico. Operazioni per un importo di circa mezzo milione di euro.

“Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza dell’area esterna alle Grotte di Stiffe: l’interno è già sicuro. Riapriremo la mattina di giovedì 24 giugno 2021, felici di tornare ad accogliere turisti e amanti della nostra oasi naturalistica”, annuncia il primo cittadino di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo.

Con la possibilità di riaprire alle visite, in un Abruzzo finalmente bianco, anche il piccolo paradiso del Comune di San Demetrio ne’ Vestini è pronto all’estate 2021. Pronto e sicuro: non solo dopo gli interventi di messa in sicurezza effettuati, ma anche sotto il profilo delle vigenti disposizioni anti Covid19.

L’evento di riapertura del 24 giugno – che sarà seguito dal Capoluogo – sarà la giornata inaugurale della stagione estiva delle Grotte.

Oltre ai lavori di contenimento del rischio idrogeologico sull’area di montagna, il Comune – ente gestore delle Grotte di Stiffe – ha ricevuto il finanziamento per la progettazione del secondo e terzo lotto degli interventi previsti, sempre nell’area di Stiffe.

Un progetto che prevede la completa definizione dei lavori nell’area di montagna: dalla parte alta fino a valle.

Dopo la riapertura di giovedì 24 giugno, ci sarà un altro evento importante che vedrà protagoniste le Grotte di Stiffe. Nelle prossime settimane, “sarà apposta una targa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, per il riconoscimento di ‘Luogo del Cuore’ conquistato dalle nostre Grotte. Un ulteriore attestato di amore e passione da parte di chi ci ha sempre scelto, che speriamo possa contribuire a promuovere l’immagine del nostro sito”.