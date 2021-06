Il Generale Carlo Cerrina saluta il Comando Militare dell’Esercito Abruzzo Molise

Visita di commiato del Generale Carlo Cerrina al Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”.

Oggi, 16 giugno 2021, presso la Caserma Pasquali Campomizzi di L’Aquila, il Colonnello Marco Iovinelli, Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, ha ricevuto in visita di commiato il Generale di Brigata Carlo Cerrina, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, che nei prossimi giorni, lascerà la nostra Regione per assumere l’incarico di comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

Nell’incontro svoltosi in un clima di viva cordialità, è stata evidenziata la fattiva e proficua collaborazione tra le Amministrazioni Regionali e le varie Forze Armate presenti nella Regione.

Nel corso dell’incontro il generale Cerrina ha tracciato un bilancio dell’attività svolta durante il suo mandato, esaltandone i risultati resi ancor più difficoltosi dalla grave pandemia che ha colpito il Paese e che ha visto la Forza Armata in prima linea su molteplici fronti. Ha quindi ringraziato tutti i militari del Comando per l’elevato impegno e la grande abnegazione con cui assicurano la presenza dello Stato nella Regione.