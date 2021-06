Torna il Circuito di Avezzano, auto d’epoca in città e nei borghi storici

Rombano i motori, torna il circuito Città di Avezzano.

Rombano i motori, torna il circuito Città di Avezzano, per questa edizione completamente rinnovato in una nuova zona della città: l’area intorno a piazza Torlonia e al castello Orsini, dove il sindaco vuole realizzare il parco urbano. L’appuntamento organizzato dall’Abruzzo Drivers Club, con il sostegno del Comune, animerà la giornata di sabato 3 luglio: alle 18 le auto d’epoca verranno esposte in piazza Torlonia, dove alle 21,30 partirà l’evento clou della tre giorni del motorismo storico targato Automotoclub storico italiano alla scoperta dei borghi storici lungo i tornanti dell’antica Tiburtina Valeria.

Un percorso rinnovato che regalerà agli equipaggi panorami mozzafiato tra boschi incontaminati lungo strade a basso traffico. L’edizione n. 9, dopo lo stop forzato del 2020 per la pandemia, quindi, inaugurerà il nuovo circuito sicuramente più spettacolare, toccando i monumenti più rappresentativi della città.

“Il ritorno del circuito città di Avezzano, la manifestazione motoristica di auto d’epoca che coniuga perfettamente sport, natura, turismo e cultura”, sottolinea il sindaco, Gianni Di Pangrazio, che nel 2016 ha istituzionalizzato l’evento, “rappresenta la voglia di tornare alla tanto attesa normalità di un popolo e di un territorio pronto a stupire i partecipanti, in arrivo dall’Italia e dall’Estero, attraverso le eccellenze del nostro splendido Abruzzo interno. Un territorio tutto da scoprire. La manifestazione, non va dimenticato, oltre a far conoscere il nostro splendido territorio agli appassionati di auto d’epoca in arrivo da tutto il Mondo, porterà anche benefici al tessuto economico della Città e della Marsica”.

La manifestazione inserita nel progetto Asi Circuito Tricolore, che annovera le dieci manifestazioni di auto d’epoca più importanti d’ Italia, è patrocinata dal il Ministero del Turismo, dalla Regione Abruzzo, dalla fondazione Carispaq e Confcommercio ed inserita tra le manifestazioni più rappresentative del Comune di Avezzano. “Questa edizione del circuito di Avezzano”, spiega il presidente dell’Abruzzo drivers club, Felice Graziani, “ha come tema la riscoperta delle bellezze dell’antica via Tiburtina Valeria, la Consolare che collegava Roma al mar Adriatico. L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere questo splendido lembo dell’Abruzzo interno, terra di tesori archeologici, artistici, culturali e ambientali tutti da scoprire e valorizzare”.

Anche quest’edizione – in programma dal 2 al 4 luglio – sarà impreziosita da un centinaio di “gioielli d’epoca” del motorismo storico, rigorosamente scoperti, che faranno sognare bambini e adulti. Altra novità dell’evento il concorso d’eleganza dinamico dedicato a Pietro Di Lorenzo, figura di spicco dell’imprenditoria e grande collezionista, il precursore delle gare di regolarità nel centro marsicano.