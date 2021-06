Covid 19 in Abruzzo, 14 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 13 giugno sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo 14 nuovi positivi (di età compresa tra 9 e 64 anni).

I nuovi positivi sono emersi a seguito di 2010 tamponi molecolari e 1383 test antigenici eseguiti.

Nessun nuovo deceduto tra i pazienti positivi al Covid19. I guariti salgono a 70433 (+1 rispetto a ieri). Sono 1529 gli attualmente positivi (+13 rispetto alla giornata di ieri): 69 ricoverati in area medica (+2), 4 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 1456 in isolamento domiciliare (+12).

Covid 19, l’incremento per provincia.

Del totale dei casi positivi, 8 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.