San Massimo 2021, la Fiera slitta di una settimana

L’AQUILA – Il Decreto riaperture fissa al 15 giugno la ripartenza per le fiere. Quella di San Massimo slitta al 20 giugno.

L’Abruzzo è in zona bianca, ma il Decreto riaperture è chiaro: è fissata al 15 giugno la data per la ripresa delle attività relative allo svolgimento in presenza delle fiere, mentre al 1° luglio sono stati spostati convegni e congressi. Di fatto, quindi, per legge non sarà possibile allestire la fiera di San Massimo, solitamente organizzata la prima domenica utile dopo il 10, festa del Santo Patrono. Quest’anno, infatti, ricadrebbe nel weekend del 12 e 13 giugno, quindi per una manciata di giorni non sarà possibile organizzare la manifestazione in quella data. La stessa fiera, quindi, si terrà domenica 20 giugno. Lo ha confermato al Capoluogo.it, il vicesindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele. L’anno scorso la manifestazione si era potuta organizzare anche grazie a una precisa e puntuale organizzazione messa a punto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, mentre quest’anno, con un quadro normativo diverso, è necessario spostarla di una settimana.

Nessuna modifica, invece, per le celebrazioni religiose.

San Massimo, le celebrazioni.

Mercoledì 9 giugno 2021

Ore 18.00 S. Messa solenne prefestiva della Solennità di S. Massimo, presieduta dal Can. Daniele Pinton, Vicario Urbano di L’Aquila.

Giovedì 10 giugno 2021

Ore 11.00 S. Messa Solenne

presieduta dal Can. Renzo D’Ascenzo, Parroco di San Massimo nella Cattedrale di L’Aquila

Ore 18.00 S. Messa Stazionale, presieduta da Sua Eminenza il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, concelebrata dai Canonici del Capitolo Metropolitano Aquilano e dai Parroci di L’Aquila.

Anima la liturgia il Coro Diocesano Giovanile San Massimo.