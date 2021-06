Covid 19 in Abruzzo, 44 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 5 giugno sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono complessivamente 74240 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 44 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 59 anni).

Degli attualmente positivi 23 sono residenti a L’Aquila e provincia, 12 a Chieti e provincia, 4 a Pescara, 2 a Teramo, 1 residente fuori regione).

Attualmente 98 sono i pazienti ricoverati in area medica (-7), 11 ricoverati in terapia intensiva (+1), 5005 in isolamento domiciliare (-25). (f.f.)

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 0 nuovi casi e resta invariato a 2490. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66561 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5114.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.130.8367177 tamponi molecolari (+3659 rispetto a ieri) e 469093 test antigenici (+1570 rispetto a ieri).